Vetralla, la città della legalità e della protezione civile: una giornata tra sicurezza, istituzioni e dimostrazioni

Sabato 12 settembre, dalle 10 alle 18.30, il Piazzale M. Bellucci di Cura di Vetralla ospiterà la manifestazione gratuita

08/09/2026 - 10:06



VETRALLA – Avvicinare cittadini e istituzioni, promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e far conoscere da vicino il mondo della prevenzione, del soccorso e della Protezione Civile.

È questo l'obiettivo della “Città della Legalità e della Protezione Civile”, manifestazione in programma sabato 12 settembre 2026, dalle ore 10 alle 18.30, presso il Piazzale M. Bellucci di Cura di Vetralla.

L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Volontari del Soccorso di Vetralla, con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio e del Comune di Vetralla, sarà una giornata aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani.

Non una semplice esposizione, ma una vera giornata esperienziale, con operatori, volontari, rappresentanti delle istituzioni, mezzi, attrezzature, dimostrazioni e laboratori.

Dal simulatore di volo a Pompieropoli

Tra le attrazioni più attese ci sarà il ROLFO, il simulatore di volo itinerante messo a disposizione dall'Aviazione dell'Esercito Italiano.

Il pubblico potrà entrare in una cabina di pilotaggio riprodotta in scala 1:1 e provare l'esperienza di un volo simulato, affiancato da piloti e specialisti dell'Aviazione dell'Esercito.

Un'iniziativa particolarmente interessante per i più giovani e per gli appassionati di aviazione, che rappresenterà anche un'occasione per celebrare il 75° anniversario dell'Aviazione dell'Esercito.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai Vigili del Fuoco, con il villaggio di “Pompieropoli”, allestito dai Vigili del Fuoco in congedo di Viterbo. I bambini potranno cimentarsi in attività e percorsi dedicati al mondo dei pompieri, imparando attraverso il gioco i principi della prevenzione e della sicurezza.

Sarà inoltre presente una camera del fumo, predisposta dall'Associazione Volontari del Soccorso di Vetralla, nella quale sarà possibile sperimentare, in condizioni controllate, le difficoltà legate all'evacuazione di un'abitazione in caso di incendio.

Forze dell'ordine e istituzioni in piazza

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerose realtà istituzionali e operative.

Saranno presenti la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Viterbo, una delegazione dell'Aeronautica Militare e della Scuola Marescialli di Viterbo, che allestiranno uno stand con un simulatore di torre di controllo e illustreranno le attività formative della scuola.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Viterbo, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Vetralla, con stand informativi, mezzi e attrezzature.

Sarà quindi possibile conoscere più da vicino il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini impegnati nella sicurezza, nel soccorso e nella tutela del territorio.

Protezione Civile, droni e sala operativa mobile

Grande attenzione sarà riservata anche al volontariato e alla Protezione Civile.

Saranno presenti la Misericordia di Vetralla e diverse associazioni di Protezione Civile del coordinamento AEOPC Italia.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione della Protezione Civile di Albano Laziale, che porterà a Vetralla il proprio reparto droni e un camper attrezzato come sala operativa mobile.

Un'occasione per mostrare al pubblico strumenti e tecnologie utilizzati nella gestione delle emergenze e spiegare quanto siano fondamentali preparazione, coordinamento e rapidità di intervento.

Dimostrazioni e confronto con i cittadini

Durante la giornata si alterneranno dimostrazioni, laboratori didattici, attività informative e momenti di confronto.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini, che potranno partecipare a giochi e laboratori imparando, attraverso l'esperienza diretta, i principi fondamentali della sicurezza, della prevenzione e della cittadinanza attiva.

Dalle 16 alle 16.30 è inoltre previsto un momento di confronto e informazione con la popolazione, al quale parteciperanno i Comandanti della Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali di Vetralla.

Sarà un'occasione per favorire il dialogo diretto tra cittadini e forze dell'ordine e affrontare le principali tematiche legate alla sicurezza e alla legalità.

Alzabandiera alle 10 e ammaina alle 18.30

La manifestazione prenderà ufficialmente il via alle 10 con la cerimonia dell'alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari.

Le attività proseguiranno per tutta la giornata fino alle 18.30, quando l'evento si concluderà con la cerimonia dell'ammaina bandiera.

Per un'intera giornata il Piazzale M. Bellucci diventerà così un punto di incontro tra cittadini, istituzioni, forze dell'ordine, soccorritori e volontari.

Ingresso gratuito

La “Città della Legalità e della Protezione Civile” sarà a ingresso gratuito.

L'area è stata organizzata per essere facilmente accessibile anche alle persone con disabilità, alle carrozzine e ai passeggini. Sarà inoltre disponibile un ampio parcheggio gratuito.

L'appuntamento è dunque per sabato 12 settembre 2026, dalle 10 alle 18.30, al Piazzale M. Bellucci di Cura di Vetralla.

Una giornata pensata per tutta la famiglia, per conoscere più da vicino chi opera quotidianamente al servizio della comunità e trasformare la prevenzione, la sicurezza e la legalità in un'esperienza concreta e condivisa.