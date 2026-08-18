Vallerano tra storia, memoria e identità: il racconto del borgo nei giorni di San Vittore

Venerdì 21 e sabato 22 agosto fa tappa nei Cimini la passeggiata-racconto con Marco Rossi e Giovanni Narduzzi

18/08/2026 - 10:14



VALLERANO - La passeggiata-racconto “Vallerano: Storia, memoria e identità” è il nono appuntamento del progetto “Borghi, Castelli e Parchi dei Cimini – Viaggio nel territorio attraverso le tradizioni”.

In occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Vittore, l’iniziativa si terrà venerdì 21 agosto e sabato 22 agosto dalle 17:30 alle 20:00, con ritrovo in via del Torrione, 121 – Vallerano (VT). Al termine delle passeggiate sono previste le consuete degustazioni finali, momento di convivialità e confronto con i presenti.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito del Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio previsto dalla Legge Regionale 2024 n. 22, è promossa dalla Comunità Montana dei Cimini, grazie all’impegno del Commissario Straordinario Fabio Menicacci e al lavoro degli uffici amministrativi dell’ente, in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Fascino del Passato di Viterbo, impegnata nella tutela, conservazione e divulgazione del patrimonio storico e culturale.

La direzione artistica è affidata a Marco Rossi, attore, regista e Narratore di Comunità dell’Università degli Studi della Tuscia, che racconta così l’identità di Vallerano:

“Vallerano è un borgo antico, di radici falische ed etrusche, cresciuto nel Medioevo tra le contese del Papato e dei grandi feudatari, dai Di Vico ai Farnese, nel territorio legato alla storia del Ducato di Castro, Parma e Piacenza. È una terra dove il rito sacro e la devozione hanno attraversato i secoli: le antiche parrocchie di Sant’Andrea e San Vittore testimoniano una fede che ancora oggi vive nella comunità. Ma Vallerano è anche terra di musicisti e scrittori: qui trovarono ispirazione e ultima dimora Corrado Alvaro e Libero Biagiaretti, ancora presenti nella memoria popolare. È un borgo operoso, fatto di arti, mestieri e lavoro, la cui fortuna economica è legata anche alla coltivazione del castagno e alle sue eccellenze gastronomiche. Vallerano è, in fondo, un luogo dove storia, identità, fede, cultura e lavoro continuano a parlare attraverso la memoria degli uomini.”

Marco Rossi sarà accompagnato dallo storico Giovanni Narduzzi, compositore, musicista e autore di numerosi saggi e volumi sulla storia locale, insieme condurranno il pubblico, in un excursus storico-antropologico sulla storia di Vallerano, tra personaggi, tradizioni, devozione, musica, letteratura e vita quotidiana.

Giovanni Narduzzi è inoltre presidente dell’associazione culturale Cantina Amici della Castagna di Vallerano, straordinario luogo del Cinquecento scavato a mano dagli uomini nella roccia, dove si svolgeranno le degustazioni finali.

Ultimo appuntamento del progetto:

Capranica – “Crocevia di uomini e storie”

29 agosto, dalle 17:30 alle 20:00

30 agosto, dalle 10:30 alle 13:00

Ritrovo: Piazza G. Garibaldi

Il progetto coinvolge dieci comuni dei Monti Cimini, con l’obiettivo di favorire partecipazione culturale, conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e umano.

Venite a Vallerano per ascoltare una storia che non è rimasta chiusa nei libri. È nelle sue strade, nelle sue chiese, nella musica, nella voce degli anziani, nella memoria degli scrittori, nel lavoro degli uomini e nel profumo delle castagne. Una passeggiata per riscoprire un borgo dove il passato non è lontano: cammina ancora accanto a noi.

Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione.