Valentano celebra il 2 giugno: presente a Roma, Viterbo e in piazza Cavour

Inaugurata la nuova Jeep Renegade della polizia locale

03/06/2025 - 09:35



VALENTANO - Il Comune di Valentano ha celebrato il 2 Giugno, Festa della Repubblica, con una partecipazione sentita e diffusa, testimoniando il proprio impegno a tutti i livelli istituzionali: dalla Capitale, alla provincia, fino al cuore del paese.

La mattina, su invito del Ministro della Difesa e grazie alla selezione di ANCI Lazio, Valentano ha avuto l’onore di aprire la sfilata dei Sindaci ai Fori Imperiali, subito dietro ai Presidenti delle massime istituzioni e alle Sindache d’Italia. Un riconoscimento prestigioso per l’intera comunità. In contemporanea, il Comune era presente anche a Viterbo, alle celebrazioni ufficiali promosse dalla Prefettura, rappresentato dal consigliere Evaldo Ceccarini.

Nel pomeriggio, le celebrazioni sono proseguite in Piazza Cavour a Valentano, allestita per l’occasione dai volontari del Centro ricreativo Santa Lucia Filippini; celebrazioni che hanno visto la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Paolo Ruffini”, guidati dalla Professoressa Diamante Battisti, e dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani, il cui Presidente, Luca Fiocchi, ha offerto una importante riflessione sui valori della Costituzione e sulla cittadinanza attiva. Un momento particolarmente sentito, cui ha fatto seguito anche l’esecuzione musicale dell’”Inno d’Italia” da parte della Banda cittadina, diretta dal Maestro Franco Silvestri.

Durante la cerimonia, alla presenza delle forze dell’Arma e dell’Ordine e dei Volontari della locale Protezione Civile, è stata ufficialmente inaugurata la nuova Jeep Renegade in dotazione alla Polizia Locale, acquistata grazie ai fondi della Regione Lazio, che ha premiato il progetto presentato dal Comune per il potenziamento della sicurezza urbana. A suggellare il momento, la benedizione del mezzo è stata impartita da Don Vincent Lovich Lombe, Parroco del paese, in un gesto simbolico di protezione e vicinanza alla comunità.

Il Sindaco ha così espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto:

“Siamo fieri che la Regione Lazio abbia riconosciuto la validità della nostra proposta. Questo nuovo mezzo rappresenta un passo avanti concreto per la sicurezza e l’efficienza operativa del nostro personale. Un sentito ringraziamento va all’Ufficio di Polizia Locale per l’impegno dimostrato nella realizzazione di questo progetto.”

Durante la celebrazione il Primo Cittadino ha inoltre voluto ringraziare il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per il sostegno offerto a Valentano, rivolgendo un saluto riconoscente anche ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, sempre vicini alla realtà territoriale del Comune.

Il potenziamento del parco mezzi in dotazione al personale comunale prosegue nel solco di un impegno costante: già lo scorso anno, in occasione del 2 Giugno 2023, era stato ufficialmente presentato il nuovo veicolo Skoda destinato alla Protezione Civile. Una scelta coerente con la volontà dell’Amministrazione di valorizzare concretamente le donne e gli uomini che operano all’interno dell’ente, dotandoli di strumenti adeguati ed efficienti.

Il Comune di Valentano si conferma così protagonista e presente, con senso civico, spirito di appartenenza e attenzione al futuro, ad ogni livello istituzionale.