Valentano, inaugurata larea dei Comuni gemellati: riqualificato Piazzale Diaz con nuovi servizi

Taglio del nastro per lo spazio dedicato a Haltwhistle e Saint-Méen-le-Grand. Sabatini e Sberna allevento: Un intervento che valorizza il territorio

06/07/2026 - 17:08



VALENTANO – È stato inaugurato ieri, domenica 5 luglio, il nuovo volto dell’area dedicata ai Comuni gemellati di Haltwhistle (Regno Unito) e Saint-Méen-le-Grand (Francia), oggetto di un intervento di completa riqualificazione che ha interessato Piazzale Diaz e le aree limitrofe.

L’opera ha previsto una serie di interventi di rigenerazione urbana, tra cui la realizzazione di un nuovo bagno pubblico autopulente, moderno e accessibile, pensato per migliorare l’accoglienza di cittadini e visitatori.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Presidente della Commissione regionale Lazio Daniele Sabatini, in rappresentanza della Regione, e la Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, accolti dall’amministrazione comunale e dal sindaco di Valentano, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento per la crescita del territorio.

Nel corso della cerimonia, il primo cittadino ha ringraziato le istituzioni regionali per il sostegno al progetto, finanziato attraverso le risorse giubilari della Regione Lazio, evidenziando il ruolo del Presidente Francesco Rocca e della Giunta regionale nel percorso di approvazione dei fondi.

Fondamentale anche la collaborazione con il Comitato del Gemellaggio e con don Vincent, che hanno contribuito sin dalla fase progettuale alla definizione dell’intervento dedicato ai rapporti internazionali del Comune.

Un progetto di rigenerazione urbana più ampio

L’amministrazione comunale ha sottolineato come la riqualificazione di Piazzale Diaz si inserisca in un piano più ampio di trasformazione urbana dell’ingresso del paese da Via Roma.

Negli ultimi anni, infatti, sono stati realizzati diversi interventi tra cui il restauro della Caserma dei Carabinieri, il recupero della chiesa di Santa Croce, la riqualificazione del sottopasso, il restyling del Monumento AVIS e il recupero di Porta Magenta.

Ringraziamenti alle realtà del territorio

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento alla Protezione Civile di Valentano, all’Arma dei Carabinieri e al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini per il supporto organizzativo che ha garantito la buona riuscita dell’inaugurazione.

Con questo intervento, Valentano punta a rafforzare l’immagine di un paese più accogliente, funzionale e attento alla valorizzazione dei propri spazi pubblici e delle relazioni internazionali con le città gemellate.