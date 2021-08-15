ANNO 16 n° 244
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Vacanze, Viterbo la meno cara d'Italia
Ristorazione e hotel: prezzi in calo rispetto allo scorso anno del 10 per cento
15/08/2021 - 07:33

VITERBO - L'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città con i maggiori rincari o ribassi per quanto riguarda i servizi di alloggio e di ristorazione. La città più virtuosa è Viterbo con -10,4%.

Vacanze più care a luglio nelle città italiane, non solo nelle città d'arte. I prezzi della ricettività turistica nelle città italiane, relativi ad alberghi, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, hanno subito una impennata a luglio di quest'anno rispetto al 2020 e a fronte di un'inflazione media nazionale annua pari a +4,1%, emergono disparità territoriali enormi, tra la città più cara e la migliore, di 28,5 punti percentuali. E' quanto emerge da uno studio che l'Unione Nazionale Consumatori ha condotto, in esclusiva per l'Adnkronos, stilando la classifica completa delle città con i maggiori rincari o ribassi per quanto riguarda i servizi di alloggio e di ristorazione, elaborando i dati Istat dell'inflazione di luglio.

A guidare la classifica della città con i maggiori rialzi è Siena, con un aumento astronomico pari a +18,1% rispetto a luglio 2020. Al secondo posto Bari, con un incremento annuo dei servizi di alloggio pari +16,5%. Sul gradino più basso del podio, Verona con +14,1%. Seguono Aosta con +12,7%, Rimini in quinta posizione con +11,8%, Livorno (+11,3%), Cagliari (+10,2%), Palermo all'ottavo posto con +8,9%, Trieste (+8,6%), chiudono la top ten Mantova e Bologna (entrambe +8,4%).

Sull'altro versante della graduatoria, ben 20 città sono in deflazione. La città più virtuosa è Viterbo, che rispetto alla scorsa estate ha avuto un calo dei prezzi del -10,4%, al secondo posto Vicenza con -5,6% e al terzo Caltanissetta con -4,6%.

Ancora più clamorosi i rialzi su base mensile. In un solo mese i servizi di alloggio aumentano a Massa Carrara del 20,2%. Al secondo posto Ascoli Piceno con una crescita del 19,9% rispetto a giugno 2021, al terzo Cagliari con +18,6%. Seguono Rimini (+17,5%), Siena (+14,9%), al sesto posto Pescara (+13,8%), Aosta e Livorno (13% entrambe), al nono posto Messina (+11,9%), termina la top ten Sassari con +11,5%.

Per quanto riguarda le regioni gli alberghi e le pensioni con i listini dei prezzi più in salita nel confronto con l'anno precedente si trovano in Valle d'Aosta, +12,4% su luglio dello scorso anno, seguita da Puglia (+12,1%) e Basilicata (+8,3%). L'unica regione con il segno meno è la Calabria (-1,2%), mentre sotto l'1% si trovano Piemonte e Campania, rispettivamente +0,5% e +0,7%.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo