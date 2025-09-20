USB Viterbo parteciperà allo sciopero generale di luned' 22 settembre

In piazza per la Palestina, contro leconomia di guerra e per un futuro di giustizia e dignità

20/09/2025 - 09:19



VITERBO - L'Unione Sindacale di Base ha proclamato lo Sciopero Generale per l'intera giornata del 22/9/2025 per arrestare il Genocidio in Palestina , per difendere la Global Sumud Flotilla e contro l'economia di guerra che i Governi Europei stanno realizzando.

Sono decine le città dove si svolgeranno le manifestazioni in occasione dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.

L'USB di Viterbo parteciperà alla giornata di sciopero e alla manifestazione organizzata a Roma a Piazzale dei Cinquecento alle ore 11,00 .

In Palestina è in atto un genocidio, il governo sionista di Israele sta massacrando un intero popolo , usando ogni tipo di arma, ricorrendo persino alla fame, mentre UE e Governo italiano, complici, si voltano dall'altra parte , senza dichiarare l'embargo delle armi, senza imporre sanzioni o interrompere i rapporti politici ed economici con Israele.

Le navi cariche di aiuti umanitari con a bordo volontari e lavoratori italiani sono state dichiarate 'obiettivi militari' dal Israele che , indisturbato, fa a pezzi il diritto internazionale.

Nel frattempo l'economia di guerra sta causando effetti diretti anche qui:

-inflazione e bollette alle stelle

-salari divorati e precarietà

-tagli alla sanità, istruzione, welfare

Le crisi industriali diventano occasione di militarizzazione, il lavoro viene piegato alla logica della guerra, così come scuola e ricerca, cancellando la possibilittà di uno sviluppo diverso, giusto, umano.

Per tutto questo scioperiamo, scendiamo in piazza , blocchiamo tutto .

Appuntamento a Roma, Piazzale dei Cinquecento ore 11,00.

E' tempo di scegliere per non essere complici.