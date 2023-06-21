Uranio, l'Isde vuole conoscere i risultati delle rilevazioni nelle acque della Tuscia

L'associazione ha scritto a tutti i soggetti competenti alla luce dei nuovi parametri

21/06/2023 - 07:04



VITERBO - Chiarimenti sull'uranio nell'acqua. Li chiede l'Isde Medici per l'ambiente, che prendendo spunto dal decreto legislativo dello scorso febbraio, che ha recepito la nuova direttiva europea in materia di acque potabili che fissa il valore guida provvisorio per l'uranio nelle acque destinate al consumo umano in 30 µg/L, ha scritto una lettera ai ministri competenti di Salute e Ambiente, al presidente della Commissione europea per l’ambiente, al presidente della Giunta regionale del Lazio, al presidente della Provincia di Viterbo, ai sindaci della Tuscia, ai vertici Asl, ai presidenti delle commissioni Ambiente e Sanità del Senato e della Camera, all'Arpa Lazio, ai responsabili dell'Ato 1 e di Talete.

L'associazione vuole conoscere i risultati del rilevamento di uranio nelle acque ad uso umano erogate nei Comuni della Tuscia.

''L’Alto Lazio e l’intera provincia di Viterbo - ricorda - si estendono su un’area geologica di origine vulcanica e questa particolare conformazione determina già elevati livelli di radon- elemento cancerogeno certo di1 classe 1 - ed è, per la maggior parte, causa anche della presenza di elevati livelli di arsenico, altro elemento tossico e cancerogeno sempre di classe 1, nelle acque ad uso umano.

Stante la situazione descritta e la nuova legislazione vigente - dice l'Isde - risulta necessario, al fine di proteggere la salute umana e in particolare quella delle donne in gravidanza e dei bambini, conoscere anche i livelli di uranio nelle acque ad uso potabile e anche in quelle ad uso irriguo, in quanto l’uranio può entrare e contaminare tutta la catena alimentare''.

L'Isde fa notare che ''la popolazione residente nella Provincia di Viterbo, come da nota della Asl protocollo n.34025 del 28 aprile 2023, già presenta “ … tassi di incidenza e prevalenza riguardanti alcune neoplasie, superiori agli standard previsti..”, sempre in questa nota si indicano quattro tipi di neoplasie, con tassi elevati per prevalenza ed incidenza nel territorio, ovvero le neoplasie del sistema nervoso centrale, le neoplasie del polmone, le neoplasie dell’apparato digerente e quelle dell’apparato genito-urinario.

La provincia di Viterbo, in particolare l’area a sud di Viterbo ha visto poi sviluppare negli ultimi decenni l’agricoltura intensiva del nocciolo e questo ha determinato e continua a determinare un ulteriore fonte di inquinamento rappresentato da pesticidi e fertilizzanti chimici che accrescono anche il rischio oncologico delle popolazioni residenti e alterano gli ecosistemi come nel caso del lago di Vico, come più volte segnalato''.

L’associazione chiede quindi di conoscere con urgenza i risultati delle misurazioni effettuate ed indirizzate alla ricerca dell’uranio nelle acque.