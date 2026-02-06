Unindustria Viterbo: Bene la volontà del Comune di aderire al Consorzio industriale del Lazio

Il presidente Andrea Belli: Un passo strategico per rafforzare le politiche industriali regionali e aumentare lattrattività della Tuscia'

06/02/2026 - 15:06



VITERBO - “Va nella giusta direzione la delibera del Consiglio comunale di Viterbo che ha manifestato la volontà di aderire al Consorzio industriale del Lazio” dichiara Andrea Belli, Presidente Unindustria Viterbo.

“Riteniamo che il Consorzio sia un tassello fondamentale per l’attuazione di politiche industriali efficaci su scala regionale e per questo abbiamo sempre considerato indispensabile la presenza, all’interno dell’ente, di tutte le principali aree produttive della regione. L’ampliamento del perimetro consortile, infatti, può garantire un organismo sempre più forte, solido e attento alle esigenze delle imprese, che avranno la possibilità di accedere a strumenti di semplificazione, servizi e finanziamenti appositamente previsti”.

“L’ingresso del capoluogo, combinato con le agevolazioni previste dalla Zona Logistica Semplificata, può contribuire ad accrescere l’attrattività di tutta la provincia. Auspichiamo quindi che aderiscano al Consorzio altre amministrazioni della Tuscia con aree industriali strategiche, come già fatto peraltro da Civita Castellana e Castel Sant’Elia, Comuni che ricadono all’interno del Distretto ceramico”.