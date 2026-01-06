Una Viterbo sempre più smart: arrivano i pannelli digitali informativi

Finanziati con fondi europei FESR, i nuovi totem rientrano nel progetto Esperienza digitale del cittadino da oltre 310mila euro

06/01/2026 - 01:00

di Andrea Farronato

VITERBO – L’anno nuovo porta con sé buoni propositi e, per Viterbo, uno di questi è sicuramente quello di diventare più hi-tech. È in questa direzione che si colloca il nuovo intervento finanziato con fondi europei FESR, che porterà in città dei pannelli digitali informativi, pensati per migliorare l’accesso all’informazione.

Ma cosa sono questi pannelli digitali, cosa si intende per fondi FESR e come si inseriscono nel più ampio progetto di una città “smart”?

Il Comune di Viterbo ha scelto da tempo di puntare su un modello per la città basato sull’innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi. In quest’ottica rientra l’acquisto dei cosiddetti “standing digital signage”, pannelli informativi digitali che avranno l’obiettivo di migliorare l’accesso alle informazioni e l’esperienza digitale dei cittadini negli spazi pubblici.

L’intervento ha un valore complessivo di circa 30 mila euro, interamente finanziato attraverso fondi europei FESR Lazio 2021-2027.

Un piano più ampio

Gli “standing digital signage” rappresentano però solo una parte di un progetto più ampio, denominato “Esperienza digitale del cittadino”, che supera complessivamente i 310 mila euro di investimento. Il piano prevede, oltre ai pannelli informativi, interventi di monitoraggio ambientale per oltre 164 mila euro e la realizzazione di una sala consiliare digitale, per un importo di circa 116 mila euro.