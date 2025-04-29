Una nuova antenna per le telecomunicazioni sorgerà sulla via Nepesina

Conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi. Una porzione di area sarà interdetta

29/04/2025 - 07:04



NEPI - (A.S.) Si è conclusa con esito favorevole della conferenza dei servizi la proposta di realizzazione di una nuova infrastruttura per le telecomunicazioni presentata dalla società Infrastrutture Wireless italiane spa. Si tratta di una nuova antenna che verrà costruita sulla via Nepesina nel comune di Nepi.

Nei giorni scorsi la conferenza di servizi decisoria, che viene indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, ha visto la concertazione di varie amministrazioni tra cui l'Arpa Lazio, l'ente nazionale per l’aviazione civile, l'ente nazionale per l’assistenza di volo, il Comune di Nepi con l'ufficio edilizia privata, ufficio edilizia pubblica e polizia locale, insieme alla regione Lazio, e la società proponente. Di concerto è stato dato l'ok per la realizzazione dell'opera strutturale che servirà a migliorare il servizio di trasmissione e ricezione dei segnali.

A seguito delle linee guida impartite da Arpa con protocollo n° 27356 del 17 aprile 2025, il sindaco Franco Vita ha disposto l'interdizione al pubblico accesso delle aree immediatamente circostanti gli elementi radianti, ovvero dove in sede di valutazione previsionale siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità di potenza superiori ai limiti di esposizione.