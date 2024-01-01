Una giornata storica, per Orte e per lItalia

Green economy, trasporto su ferro e competitività sul territorio, gli obiettivi di Zingaretti

Orte - E’ stata inaugurata ieri mattina alle ore 11, alla presenza di Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, ed in collegamento Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria, la nuova fermata dell’alta velocità ad Orte.

Sono stati fatti investimenti di circa 1,5 miliardi di euro per il trasporto ferroviario nel Lazio, suddivisi tra l’acquisto di nuovi treni, revamping, impianti di manutenzione, informatica, tecnologia e manutenzione ciclica. Tutto questo a favore della qualità, con aumento sia della regolarità del servizio che della puntualità, e dell’efficienza, con un incremento di passeggeri e dei ricavi da traffico, fa sapere il direttore Corradi.

La pandemia da Covid-19 ha cambiato anche le esigenze legate al trasporto. Infatti, l’incremento dello smart working sta portando ad una nuova organizzazione delle modalità di lavoro. Ciò sta comportando la ridefinizione della domanda sugli assi fondamentali, creando l’opportunità di intercettare flussi di traffico provenienti da altre tratte.

Nell’ottica di questa necessità è nata questa nuova fermata, dopo quelle di Cassino e di Frosinone. Il progetto prevede due treni, il 9508 ed il 9563, i quali serviranno il territorio che gravita nel bacino della stazione di Orte, usando una coppia di Frecciarossa.

Collegandosi a questo; la Tesei è intervenuta :” Per noi è un risultato importante che cercheremo di implementare, ci permetterà di uscire dall’isolamento causato dal non avere l’alta velocità nelle nostre stazioni”.

Soddisfatto Zingaretti:” Ringrazio Trenitalia per quanto fatto negli ultimi anni per la mobilità. C’è stato il rinnovo quasi totale della flotta dei treni per i pendolari. In pochi mesi da 2 fermate si è passati a 5 fermate di alta velocità, oggi questa di Orte”.

http://www.viterbonews24.it/news/presentata-la-nuova-fermata-di-orte-nel-circuito-dellalta-velocit%C3%A0_114656.htm

http://www.viterbonews24.it/news/un-forte-segnale-per-lo-sviluppo-di-questo-territorio_114657.htm