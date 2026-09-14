Un ultimo saluto al Prof, la comunità del Blue & Blue Dive Club si stringe attorno a Marco

Oggi, lunedì 14 settembre, camera ardente presso tempio crematorio del cimitero viterbese

14/09/2026 - 07:02

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Il Blue & Blue Dive Club annuncia con profonda commozione le date in cui amici, allievi e conoscenti potranno dare un ultimo saluto a Marco, figura amatissima del club e punto di riferimento per tanti appassionati del mondo subacqueo.

Prima della cerimonia funebre, prevista per martedì 15 settembre alle ore 15:00, sarà possibile rendere omaggio a Marco nella giornata di oggi, lunedì 14 settembre, a partire dalle ore 14:00, presso la camera ardente allestita nel tempio crematorio del Cimitero di Viterbo.

Un momento intimo e raccolto, pensato per permettere alla comunità di stringersi ancora una volta attorno al “Prof”, come tutti affettuosamente lo chiamavano. Un uomo che ha saputo trasmettere passione, rispetto per il mare e un profondo senso di appartenenza, lasciando un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Il club, insieme ai suoi istruttori e ai tanti amici che negli anni hanno condiviso immersioni, viaggi e ricordi, invita chi lo desidera a partecipare a questo ultimo saluto, nel rispetto della famiglia e del grande affetto che circonda Marco.