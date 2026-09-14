ANNO 16 n° 257
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Un ultimo saluto al Prof, la comunità del Blue & Blue Dive Club si stringe attorno a Marco
Oggi, lunedì 14 settembre, camera ardente presso tempio crematorio del cimitero viterbese
Serena
14/09/2026 - 07:02
di Serena D'Ascanio

VITERBO - Il Blue & Blue Dive Club annuncia con profonda commozione le date in cui amici, allievi e conoscenti potranno dare un ultimo saluto a Marco, figura amatissima del club e punto di riferimento per tanti appassionati del mondo subacqueo.

Prima della cerimonia funebre, prevista per martedì 15 settembre alle ore 15:00, sarà possibile rendere omaggio a Marco nella giornata di oggi, lunedì 14 settembre, a partire dalle ore 14:00, presso la camera ardente allestita nel tempio crematorio del Cimitero di Viterbo.

Un momento intimo e raccolto, pensato per permettere alla comunità di stringersi ancora una volta attorno al “Prof”, come tutti affettuosamente lo chiamavano. Un uomo che ha saputo trasmettere passione, rispetto per il mare e un profondo senso di appartenenza, lasciando un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Il club, insieme ai suoi istruttori e ai tanti amici che negli anni hanno condiviso immersioni, viaggi e ricordi, invita chi lo desidera a partecipare a questo ultimo saluto, nel rispetto della famiglia e del grande affetto che circonda Marco.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo