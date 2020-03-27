''Un maggior numero di tamponi può salvare un maggior numero di vite''

L'appello dei consiglieri FdI

27/03/2020 - 10:33



CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo:

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Civita Castellana chiedono alla ASL di effettuare i tamponi per la verifica della positività al COVID 19 a tutti lavoratori locali più esposti, personale sanitario dell’ospedale Andosilla, forze dell'ordine del territorio, volontari e donne in gravidanza, anche se asintomatici. Chiedono inoltre di effettuare i medesimi tamponi agli autotrasportatori ed al perso-nale delle attività commerciali di beni di prima necessità. “Bisogna seguire la linea del Veneto e della Toscana, solo così si potrà garantire sicurezza ai nostri cittadini e scongiurare il diffondersi di questo terribile virus. Chiediamo alla ASL di provvedere immediatamente all'acquisto dei tamponi, ora più che mai serve dinamicità e determinazione.”

I CONSIGLIERI COMUNALI DI FRATELLI D'ITALIA CIVITA CASTELLANA, Luca GIAMPIERI e Simonetta COLETTA