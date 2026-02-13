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Ucciso a coltellate al culmine di una lite
L'omicidio questa sera a Santa Lucia, la vittima è Giovanni Bernabucci. Sul posto la squadra mobile
13/02/2026 - 21:21

VITERBO - Omicidio questa sera a Viterbo nel quartiere di Santa Lucia. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 in un appartamento della zona. Secondo quanto si è appreso la vittima è Giovanni Bernabucci, un tifoso della Lazio, che sarebbe stato ucciso al culmine di una lite con un altro uomo all'interno dell'appartamento in cui abitava.

La vittima sarebbe stata raggiunta dal alcuni fendenti. Sul posto stanno operando gli uomini della squadra mobile e della scientifica di Viterbo e Roma. In serata presenti anche il procuratore Mario Palazzi e la pm Bonocore. Al momento non si conoscono altri dettagli

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