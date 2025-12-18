Trasporti, confronto in Regione con i pendolari: al centro anche le criticità della Roma Nord

Incontro allassessorato ai Trasporti del Lazio con comitati, Astral e Cotral

18/12/2025 - 04:01



VITERBO - Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso l’assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, un incontro tra l’assessore Fabrizio Ghera, i rappresentanti dei comitati dei pendolari delle ferrovie regionali Roma-Lido e Roma Nord, e i vertici di Astral e Cotral. La riunione rientra nel percorso di ascolto e confronto costante avviato dalla Regione per raccogliere segnalazioni, valutare proposte e monitorare l’andamento dei lavori sulle due infrastrutture.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sugli interventi in corso e sulle azioni programmate per migliorare l’affidabilità del servizio, con un’attenzione particolare alle ricadute per i territori serviti dalla Roma Nord, asse strategico per la mobilità quotidiana di migliaia di pendolari.

Per quanto riguarda la ferrovia Roma Nord, i comitati sono stati aggiornati sull’incontro che si è tenuto nella giornata di ieri tra l’assessorato regionale e i sindaci dei Comuni interessati dalla fase attuale dei lavori di raddoppio della linea. Un confronto ritenuto fondamentale per raccogliere le esigenze dei territori e calibrare in modo più efficace i servizi sostitutivi, già rimodulati sulla base delle richieste avanzate negli ultimi mesi.

La Regione ha confermato che il dialogo con gli amministratori locali resterà costante, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per l’utenza durante una fase di lavori complessa ma necessaria per il potenziamento dell’infrastruttura.

Durante la riunione si è parlato anche della Roma-Lido, con la condivisione dei contenuti dell’incontro tecnico tra Rfi, Astral, Cotral e l’impresa incaricata dei lavori sulla linea aerea, che nelle scorse settimane hanno causato alcuni disservizi. L’assessore Ghera ha chiesto uno sforzo comune per garantire il rispetto degli orari di chiusura dei cantieri notturni, così da assicurare la regolare partenza dei treni al mattino.

Gli interventi sulla linea aerea, insieme al rifacimento dei binari già completato, al rinnovo delle stazioni, alla revisione di ascensori e scale mobili e alla manutenzione straordinaria della flotta, fanno parte di un piano di manutenzione senza precedenti per la linea.

La Regione Lazio ha ribadito l’intenzione di proseguire nel confronto costante con i comitati dei pendolari e con i territori, in un’ottica di collaborazione leale e costruttiva. L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare le fasi di cantiere con una comunicazione trasparente e con servizi il più possibile rispondenti alle esigenze di chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico.

Un percorso condiviso che, soprattutto per la Roma Nord, punta a trasformare una fase di inevitabili disagi in un investimento concreto sul futuro della mobilità nell’area nord della Capitale e nei comuni collegati alla linea.