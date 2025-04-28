Trasferita la proprietà dello stadio Rocchi al Comune di Viterbo

Sabatini: 'Rocca ha firmato il decreto, il bene finalmente consegnato alla città'

28/04/2025 - 16:28



FRANCESCO COZZA CAPOSAVI VESMILE

VITERBO - 'Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato oggi il decreto di trasferimento della proprietà dello stadio Enrico Rocchi al Comune di Viterbo concludendo finalmente una procedura attesa dalla città. Si tratta di un impegno assunto con i viterbesi, giunto al termine di un percorso sia di indirizzo politico e legislativo che tecnico, teso a superare un'impasse che durava da decenni. La possibilità di trasferire i beni immobili regionali provenienti dal patrimonio degli enti disciolti alle comunità locali, è stata il frutto di una precisa volontà politica della maggioranza di centrodestra e di Fratelli d'Italia, ottenuta grazie ad un emendamento presentato alla legge 15 del 2023 e votato all'unanimità dal Consiglio regionale.

L' obiettivo è rendere detti beni immobili pienamente fruibili e funzionali allo sviluppo del territorio. Con questo atto finalmente usciremo da uno stato di incertezza gestionale, con la possibilità di concreti interventi strutturali per rendere lo stadio sempre più rispondente alle esigenze della collettività. Ringrazio quindi il presidente Rocca, l'assessore regionale al Patrimonio Fabrizio Ghera e tutta la Giunta per aver dimostrato ancora una volta attenzione e vicinanza al nostro territorio dove lo stadio Rocchi rappresenta un pezzo importante di storia sportiva e sociale'.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Itala alla Regione Lazio Daniele Sabatini