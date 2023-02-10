Trascinò il cane con l'auto fino a ucciderlo: al via il processo

La Lav si è costituita parte civile, l'udienza aggiornata a ottobre

10/02/2023 - 22:20



MONTEFIASCONE - Si è tenuta oggi la prima udienza del processo nei confronti dell'uomo che, nel febbraio 2021, legò un cane alla sua auto e lo trascinò fino a causarne la morte.

Colto sul fatto dai carabinieri, venne denunciato dalla Lav per uccisione di animale.

L'associazione, attraverso la sua sede di Viterbo, condannò pubblicamente l'atto e nominò un avvocato per poter seguire direttamente la vicenda legale e accertarsi che venisse fatta giustizia per il cane Sheila. Oggi in aula l'Associazione si è costituita parte civile in attesa della prossima udienza fissata ad ottobre 2023 per l'audizione dei testimoni.

''Ringraziamo - dice la Lav - l'avvocato Maurizio Mazzi per l'assistenza fornita e per il supporto che continuerà a dare in questo procedimento. L'uccisione di cani tramite trascinamento con mezzi a motore sta diventando un drammatico modus operandi per chi vuole allontanarli da una zona o 'punirli' per essere avvicinati troppo a greggi e bestiame. Solo negli ultimi due mesi siamo intervenuti in ben due casi analoghi, in Calabria e in Puglia, depositando denunce per uccisione di animali – evidenzia Lav - Si tratta di reati penali particolarmente gravi che spesso, purtroppo, non vengono puniti adeguatamente, come nel caso avvenuto in Sardegna.

Non possiamo più accettare che accada, ecco perché, tra le richieste di Lav di modifica della legge 189/2004, per pene più severe ed efficaci, c'è anche quella che l'istituto della 'messa alla prova' non possa più applicarsi ai reati in danno agli animali.

Storie come quella di Sheila hanno contribuito all'ideazione e all'apertura degli sportelli Lav contro i maltrattamenti, per ora presenti solo a Verona e Trento ma entro il 2023 verranno aperti anche in altre città italiane.