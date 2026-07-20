Terminillo, stanziati 200mila euro dalla Regione Lazio per lofferta sciistica

Nel territorio del Comune di Rieti si concentrano le principali infrastrutture sciistiche e le aree operative di accesso

20/07/2026 - 12:37



ROMA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, di concerto con l’assessore alla Tutela del Territorio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che stanzia 200 mila euro per interventi e iniziative che possano rafforzare l’offerta sciistica del Terminillo e migliorare la promozione per la stagione invernale, con l’obiettivo di rendere l’area più attrattiva, più fruibile e maggiormente in grado di sostenere il movimento turistico e sportivo che caratterizza questo importante comprensorio.

Nel territorio del Comune di Rieti si concentrano le principali infrastrutture sciistiche e le aree operative di accesso, servizio e manutenzione del comprensorio del Terminillo e per questo l'amministrazione comunale reatina è quella maggiormente competente e strutturata per garantire la gestione, la sicurezza e la piena operatività degli impianti, assicurando al contempo la funzionalità dell’intera area sciistica, anche a beneficio dei Comuni limitrofi sui cui territori insistono porzioni minori del comprensorio.

Gli interventi, sui quali verte la richiesta di finanziamento del Comune di Rieti, riguarderanno ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e funzionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti sciistici del comprensorio del Monte Terminillo.