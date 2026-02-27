Terme Salus Viterbo, sfida delicata contro Cagliari al PalaMalè

Sabato alle 15.30 le gialloblù ospitano la Sardegna Marmi nellottava di ritorno di A2, servono due punti per tenere vive le speranze playout

27/02/2026 - 16:05



VITERBO - Impegno casalingo per le Terme Salus Viterbo che, in questo sabato pomeriggio, ricevono la visita della Sardegna Marmi Cagliari in un match inserito nel programma dell’ottava di giornata di ritorno per il campionato di serie A2 di basket femminile.

Le ragazze di coach Scaramuccia, alle prese con una classifica ancora deficitaria e con poche giornate rimaste, devono assolutamente cercare i due punti per provare ad avvicinare la zona playout, anche se l’impresa si preannuncia tutt’altro che facile. L’avversaria di questo sabato, infatti, è reduce da tre vittorie consecutive, compreso il successo dell’ultimo turno contro la fortissima Costa Masnaga che ha permesso alle sarde di salire a quota 18 punti in classifica con un bilancio in perfetta parità tra vittorie e sconfitte.

Il gruppo guidato in panchina da coach Fabrizio Staico ha i suoi punti di forza nella lunga Mounia El Habbab (13.4 punti e oltre 7 rimbalzi per gara), nella pivot polacca Barbara Zieniewska (12.2 punti e quasi 6 rimbalzi) e nella play Silvia Nativi, arrivata a dicembre proveniente dalla A1 di Roseto e capace di totalizzare oltre 14 punti e quasi 6 rimbalzi di media nelle sei gare disputate. In cabina di regia si fa valere anche la polacca Monika Naczk (oltre 8 punti e quasi 4 assist per gara) così come, sul perimetro, vanno menzionate la ex Frascati Serafyma Tykha e la play Giulia Corda.

Una squadra in gran forma, quella cagliaritana, che si troverà davanti le Terme Salus reduci da una settimana decisamente tribolata: “Cutrupi sarà sicuramente assente – conferma coach Scaramuccia – e senza di lei perdiamo la nostra miglior rimbalzista, oltre che una delle migliori specialiste del campionato. In più abbiamo Gionchilie che è dovuta rimanere a riposo per l’influenza e speriamo di riaverla proprio in extremis. Altri problemi che non ci volevano in questo momento della stagione ma tant’è, possiamo solamente andare in campo e cercare di dare il massimo con la consapevolezza che solo giocando una grandissima partita possiamo pensare di mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del campionato”.

La palla a due è in programma alle 15,30 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Silvio Faro di Tivoli (RM) e Francesco Rosato di Roma. L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito ma è prevista anche la diretta in streaming del match, accessibile dal profilo Facebook ufficiale della società (Basket Ants Viterbo).