Tennis Club Viterbo: Marco Dessì è il nuovo campione regionale

A Roma si è aggiudicato il titolo superando Marco Viola

31/10/2022 - 21:59



VITERBO - Il 22enne Marco Dessì si è aggiudicato a Roma il titolo laziale di tennis maschile, superando in finale 6-1 Marco Viola, ex professionista, il quale, dopo aver perso il primo set per sei a uno, ha preferito abbandonare.

E’ la prima volta in assoluto che un tennista del circolo viterbese si aggiudica un titolo del genere, che rende onore alla partecipazione viterbese, che, probabilmente, avrebbe anche potuta essere una finale in famiglia, se Dessì e Nicola Montani non fossero stati costretti dal tabellone a sfidarsi in semifinale.

Dessì è stato premiato da Nicola Pietrangeli, davanti allo sguardo felice dello staff viterbese, di Paolo Ricci e del presidente Fausto Barili.

“Una grande soddisfazione per noi – ha detto il massimo dirigente viterbese – aver piazzato due nostri traguardi al massimi livelli della rassegna regionale. Si sono fatti onori contro portacolori di blasonati circoli romani e non, per cui la cosa riempie di gioia tutti coloro che lavorano insieme a loro. Marco è arrivato da noi tre anni fa insieme al fratello Niccolò e in grande umiltà si è messo a lavorare tutti i giorni, crescendo con continuità.”

Per Dessì ci sarà da lavorare, ora, per accrescere l’esperienza, soprattutto in campo internazionale e a tal proposito Ricci gli ha programmato una partecipazione ad un torneo in Turchia a fine novembre.

In campo femminile, invece, il sette novembre, sarà la volta di Caroline Bracke a sfidare la concorrenza in un importante torneo a Solarino, in Sicilia.