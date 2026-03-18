Tarquinia finalista, ma la Capitale della Cultura 2028 è Ancona

Il dossier Ancona. Questo adesso si aggiudica il titolo e un milione di euro, mentre Tarquinia e gli altri comuni della Dmo Etruskey restano tra i finalisti

18/03/2026 - 17:54



ROMA – Durante la mattinata di oggi, la commissione non ha scelto Tarquinia come Capitale italiana della cultura 2028, quel posto è stato conquistato da Ancona con il dossier: “Ancona. Questo adesso”. La vittoria del comune è stata annunciata dal ministro della cultura Alessandro Giuli. La vincitrice, oltre alla nomina, ha ricevuto in premio un milione di euro per realizzare il progetto presentato.

In lista per il titolo c’erano:

-Anagni (Fr) con il dossier “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”,

-Ancona con il dossier “Ancona. Questo adesso”, Catania con il dossier “Catania continua”,

-Colle di Val d’Elsa (Si) con il dossier “Colle28. Per tutti, dappertutto”,

-Forlì con il dossier “I sentieri della bellezza”,

-Gravina in Puglia (Ba) con il dossier “Radici al futuro”,

-Massa con il dossier “La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”, -Mirabella Eclano (AV) con il dossier “L’Appia dei popoli”,

-Sarzana (SP) con il dossier “L’impavida. Sarzana crocevia del futuro”

-Tarquinia (VT) con il dossier “La cultura è volo”.