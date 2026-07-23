Tarquinia, nuove opportunità per le imprese grazie al Consorzio Industriale del Lazio

Presentati da Cna Viterbo e Civitavecchia i principali strumenti regionali a sostegno delle aziende, come il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione

23/07/2026 - 08:57



TARQUINIA - L'incontro informativo promosso da CNA Viterbo e Civitavecchia, in collaborazione con l'Assessorato al Commercio, ospitato nella Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, è stato l'occasione per presentare alle imprese del territorio le principali misure di sostegno messe a disposizione dalla Regione Lazio. Tra gli strumenti illustrati, particolare rilievo ha assunto il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, una misura che rappresenta un'importante opportunità di crescita e investimento per il tessuto produttivo locale. Si tratta di un'opportunità oggi accessibile anche alle imprese di Tarquinia grazie alla scelta strategica compiuta dall'Amministrazione comunale, che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 19 febbraio 2026, ha approvato l'adesione del Comune al Consorzio Industriale del Lazio. Una decisione che amplia concretamente le possibilità di sviluppo del territorio, consentendo alle aziende locali di accedere a strumenti e bandi dedicati al rafforzamento della competitività, agli investimenti produttivi e alla crescita occupazionale.

'L'adesione al Consorzio Industriale del Lazio rappresenta una scelta di programmazione e di visione' – sottolinea l'Assessore al Commercio Andrea Andreani. 'Abbiamo voluto creare le condizioni affinché le imprese del nostro territorio potessero beneficiare di opportunità che fino a poco tempo fa non erano accessibili. Il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione è uno dei primi risultati concreti di questo percorso e testimonia quanto sia importante costruire strumenti capaci di attrarre investimenti e sostenere il sistema economico locale.'

Nel corso dell'incontro sono state inoltre illustrate le opportunità offerte dal bando 'Valore Artigiano' e dal 'Nuovo Fondo Piccolo Credito', due strumenti pensati per sostenere le imprese e favorire nuovi investimenti. L'Amministrazione comunale continuerà a lavorare in sinergia con Regione Lazio, Consorzio Industriale e associazioni di categoria per favorire lo sviluppo economico di Tarquinia, accompagnando imprese e operatori nell'accesso alle opportunità disponibili e promuovendo politiche di crescita per il territorio.