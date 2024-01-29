Tante iniziative per il 2024 per il Gruppo Archeologico Città di Tuscania

Lanno precedente è stato un anno di grande crescita per la nostra associazione'

29/01/2024 - 16:48



TARQUINIA - Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania è pronto per avviare con un grande slancio le iniziative e i progetti per il nuovo anno sociale 2024. Tutto è pronoto, dopo l’approvazione del bilancio e le formalità burocratiche, a che si avvii un percorso che già appare caratterizzato da importanti momenti e da attività che daranno slancio all’archeologia tuscanese.

Dopo i grandi successi che sono stati riscontrati nell’anno precedente, con un numero record di iscritti e simpatizzanti, con corsi formativi ed eventi che hanno portato centinaia e centinaia di visitatori nelle aree archeologiche di Tuscania e al Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, il Direttore Alessandro Tizi traccia un bilancio complessivo e guarda al 2024.

“L’anno precedente è stato un anno di grande crescita per la nostra associazione, che ha avuto la forza di sapersi adattare, con grande resilienza, ai nuovi contesti locali e i numeri lo dimostrano. Oltre all’enorme aumento nel numero degli associati e dei simpatizzanti, che ormai ci inseriscono tra le più grandi realtà dell’associazionismo tuscanese e tra le organizzazioni più consolidate della provincia, c’è il numero dei partecipanti alle nostre iniziative. Solo per quanto riguarda le visite e le aperture straordinarie della Necropoli della Madonna dell’Olivo e della Grotta della Regina abbiamo attratto oltre 430 visitatori, pur tra grandi difficoltà nella gestione delle autorizzazioni da parte del Comune di Tuscania, ente gestore dell’area. Non solo ma il balzo nel numero complessivo annuale dei visitatori del Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, con oltre l’80 % di aumento, si deve anche alla grande sinergia tra la nostra associazione e la Direzione Regionale dei Musei del Lazio e i suoi operatori. Tutto questo ha portato a sensibilizzare la popolazione e i visitatori ai temi della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale ma ha anche costituito un supporto all’economia turistica locale. Anche la nuova edizione dell’iniziativa di livello nazionale “Archeo Restart” ha riscosso un ottimo successo, avendo ospitato archeologhe e archeologi di fama internazionale. Tutto questo è stato possibile solo grazie alla forza dei nostri volontari che hanno svolto nel corso del 2023 oltre 2000 ore di volontariato, un contributo enorme anche dal punto di vista economico alla comunità tuscanese. Ma il ringraziamento va esteso anche alla dott.ssa Simona Carosi, Funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP e alla dott.ssa Sara De Angelis, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, che ci supportano ormai da anni rafforzando la nostra collaborazione. Un ringraziamento anche ai molti sponsor privati locali, imprese, negozianti e semplici cittadini che hanno a cuore la propria città, oltre alla BCC – Roma che non fa mai mancare il suo contributo.

Ora testa al nuovo anno che partirà con grandissime novità e un sempre più possibile ritorno sul territorio da parte della nostra associazione, che sta programmando una serie di attività che daranno una scossa al sistema dei beni culturali e archeologici di Tuscania. Sarà un anno fondamentale per la nostra comunità e noi faremo la nostra parte, anche da punto di vista della programmazione. A breve pubblicheremo il nuovo Piano Strategico 2024-2027 e indicheremo le grandi linee di sviluppo possibili per un settore strategico per la nostra città”.

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania comunica che il tesseramento per l’associazione è già in corso per il 2024 ed è possibile entrare a far parte dell’associazione iscrivendosi presso la sede sociale che rimarrà aperta ogni giovedì pomeriggio, oppure contattando l’associazione via mail a: gruppo.archeologico.tuscania@gmail.com.