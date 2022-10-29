''Talete azienda speciale: il sindaco Sgarbi avvii lo studio di fattibilità''

Il gruppo misto di Sutri presenta una mozione, analoga richiesta dal Movimento 5 Stelle

29/10/2022 - 07:31



SUTRI - Una mozione per impegnare il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, a chiedere in Conferenza dei Sindaci che venga avviato con urgenza lo studio di fattibilità sulla possibilità, dal punto di vista tecnico - legale e amministrativo, di trasformare Talete da società di diritto privato ad azienda speciale di diritto pubblico.

Mozione che porta la firma dei consiglieri comunali del gruppo misto: Matteo Amori, Nunzia Casini, Ferdinando Maggini, Alessio Vettori, Roberto Zocchi.

I consiglieri ricordano che era il 13 gennaio 2020 quando all'unanimità il consiglio comunale di Sutri si schierò a difesa dell'acqua pubblica e diede mandato al sindaco sgarbi e alla sua maggioranza di opporsi in ogni sede alla vendita delle quote della società Talete ai privati.

''Perché 6 mesi fa il sindaco di Sutri o il suo vice Luigi Di Mauro, non hanno partecipato alle Conferenze dei Sindaci e all'assemblea ordinaria dei soci dove, di fatto, è stato deciso di cedere il 40% delle quote di Talete ai privati? - si chiede il gruppo misto - Per strategia? Noi non ce la beviamo! Pretendiamo che venga rispettata la volontà unanime del Consiglio Comunale''.

Dopo aver sollecitato il sindaco ''Vittorio Sgarbi a convocare l'assemblea pubblica il prima possibile, vista l'importanza della tematica'', il gruppo misto sottolinea che ''la nostra mozione è in linea con la delibera del consiglio comunale n°2/2020 e con l'emendamento da noi proposto, entrambi votati all'unanimità, che impedivano sia il trasferimento delle quote di Talete ai privati che il passaggio dei nostri impianti comunali alla società idrica fino all'attuazione della legge regionale 5/2014''.

Chiede la trasformazione di Talete in azienda speciale anche il gruppo del Movimento 5 Stelle. La consigliera comunale Fiorenza Cursi chiede al sindaco di avviare ''le procedure necessarie alla trasformazione della società Talete spa dall'attuale soggetto di diritto privato a soggetto di diritto pubblico, in piena attuazione del referendum del 2011 e della Legge 5/2014 della Regione Lazio'.