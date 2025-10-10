Sulle Tracce del Mistero: tre giorni dedicati a scienza, spiritualità e fenomeni inspiegabili

Dal 17 al 19 ottobre torna a Viterbo la 12ª edizione dellevento gratuito organizzato dai gruppi PRISMA e GAPI con incontri, esperienze e conferenze su sogni lucidi, geometria sacra, UFO e vita oltre la morte

10/10/2025 - 19:39



VITERBO - E' un fatto innegabile che a oggi, anno domini 2025, esistono ancora numerosi eventi e fenomeni che non trovano una spiegazione nel convenzionale.

Ma se non siamo ancora in grado di capire perché certe cose accadono, siamo però nella condizione di sperimentare che queste realmente avvengono. E tutto ciò continua ad ammantare di mistero le nostre esistenze, in passato come ancora oggi.

D'altra parte, come dichiarava anche Kurt Friedrich Gödel, logico, matematico e filosofo austriaco, 'Non tutto ciò che è vero è dimostrabile'.

Nell'ormai consueto appuntamento con il mistero in terra di Tuscia, giunto all'edizione numero 12, ci immergeremo pienamente nel mondo affascinante della così detta ricerca di frontiera, oltre la quale si aprono smisurate lande di conoscenza e consapevolezza.

17-18-19 ottobre, tre giorni interamente dedicati all'ignoto. La manifestazione, voluta e diretta dai gruppi PRISMA e GAPI, è un appuntamento da non perdere. L'ingresso, come sempre, è rigorosamente gratuito.

Sulle Tracce del Mistero

12^ edizione - 17/18/19 ottobre 2025

presso la chiesetta di Santa Maria della Salute

(via Ascenzi, Viterbo)

** ingresso libero **

VENERDI 17 OTTOBRE, ORE 21.00

IL CERCHIO FIRENZE 77, UN FENOMENO SPIRITUALE E MAGICO

Il Cerchio Firenze 77, storico circolo medianico sviluppatosi attorno alla figura del medium Roberto Setti, ha operato ininterrottamente dal 1947 al 1984, entrando in contatto con numerose entita' disincarnate. Le comunicazioni medianiche e le lezioni spirituali ottenute spaziano su argomenti esistenziali e fondamentali dell'essere umano: la natura di Dio, il libero arbitrio, il senso della vita e della morte, la reincarnazione, la figura di Cristo, il bene e il male, ecc. Le sedute, registrate e trascritte, a oggi rappresentano ancora uno dei piu' sbalorditivi fenomeni di comunicazione con l'Aldila'.

Relatore: Paolo Franceschetti

SABATO 18 OTTOBRE, ORE 10.30

TAVOLA ROTONDA E SPORTELLO INFO

TAVOLA ROTONDA: Pensate di aver avuto un contatto spontaneo con un vostro defunto? In tal caso avete vissuto un VSCD (Vissuti Soggettivi di Contatto con i Defunti). Vi proponiamo una interessante tavola rotonda condotta dai membri del Project VSCD. Tramite il confronto di esperienze e la condivisione di una notevole mole di testimonianze raccolte, proveremo a dare risposte ad un fenomeno affascinante che riguarda la natura intima dell'essere umano.

SPORTELLO INFO: rappresentanti dei gruppi PRISMA e GAPI saranno a vostra disposizione per rispondere a domande, curiosita', dubbi e/o per ascoltare esperienze che avete vissuto sulla vostra pelle.

SABATO 18 OTTOBRE, ORE 16.00

LA GEOMETRIA COME SCIENZA SACRA. DALLE CATTEDRALI AGLI ANELLI MAGICI MEDIEVALI E RINASCIMENTALI

La Geometria Sacra, connessione tra matematica, simbolismo e spiritualita', determina consapevolezza. Comprendere il profondo significato simbolico delle forme geometriche, che si ritrovano in natura e nelle antiche tradizioni, significa disporre di chiavi capaci di aprire le porte della conoscenza, fino a capire funzionamento e origini del Cosmo. Dietro a principi alchemici e a un simbolismo ermetico sembra manifestarsi un vero e proprio ordinatore e organizzatore dell'intero universo, ossia la matrice del creato.

Relatore: Claudio Lanzi

SABATO 18 OTTOBRE, ORE 18.30

OLTRE IL VELO DEL SOGNO: LUCIDITA', SDOPPIAMENTI E IL MISTERO DELLA COSCIENZA

Sin dalla notte dei tempi il sogno e' visto come l'accesso naturale a quella coscienza che in esso si risveglia per viaggiare oltre i limiti imposti dal corpo. Paralisi notturne, sogni lucidi, OBE e visioni rappresentano alcuni dei confini sottili tra i quali si muove. Conoscere le strutture e le fasi del sogno, imparare a interpretare e comprendere il suo linguaggio simbolico e saperlo orientare, per stimolare intuizione e ispirazione, apporta enormi benefici anche nella vita di tutti i giorni. Alla fine dell'incontro e' previsto un esercizio collettivo per toccare con mano il potere del sogno.

Relatore: Vincenzo Adinolfi

SABATO 18 OTTOBRE, ORE 21.00

QUANDO LA SCIENZA INCONTRA DIO

Se la materia e' stata creata dalla particella, chi allora ha creato la particella? Il mistero piu' grande: come sono nati Universo e vita dal nulla? La straordinaria e controversa risposta sta nella teoria del Vuoto Quanticomeccanico del dottor Massimo Corbucci: la materia compare nel nostro Universo tramite una misteriosa 'botola' che risiede nell'atomo stesso, per quella che e' lecito considerare una vera e propria porta dell'Aldila'. Questa teoria apre ovviamente a numerose considerazioni e possibili spiegazioni legate anche a innumerevoli fenomeni di confine.

Relatore: Massimo Corbucci

DOMENICA 19 OTTOBRE, ORE 10.30

LABORATORIO ESPERENZIALE E SPORTELLO INFO

LABORATORIO ESPERENZIALE: Siete invitati a prender parte a un esperimento unico, il Progetto FREQUENCY VEIL: scoprirete come diversi suoni influenzano le nostre emozioni e il nostro corpo. Attraverso l'ascolto guidato, potrete condividere le vostre sensazioni e contribuire a una ricerca innovativa sul legame tra frequenze emozioni e le energie sottili ancora da indagare. Un viaggio tra frequenze, ricordi e reazioni fisiche, alla scoperta del potere nascosto del suono. Un'esperienza aperta a tutti, curiosi e appassionati, per far vibrare le vostre emozioni.

SPORTELLO INFO: rappresentanti dei gruppi PRISMA e GAPI saranno a vostra disposizione per rispondere a domande, curiosita', dubbi e/o per ascoltare esperienze che avete vissuto sulla vostra pelle.

DOMENICA 19 OTTOBRE, ORE 16.00

APPROCCIO ESOTERICO AL FENOMENO UFO

L'esistenza del fenomeno e' ormai innegabile. Rimane ancora da comprendere la sua reale natura. Il piu' delle volte siamo abituati a pensare agli ufo come a velivoli pilotati da forme di vita provenienti da altri pianeti e galassie. La lettura esoterica, invece, li identifica come vere e proprie manifestazioni di forze, energie o entita' spirituali, aprendo a scenari su esistenza e storia dell'essere umano. Chi sono gli ''extraterrestri''? Chi si cela realmente dietro gli alieni? E quale ruolo hanno ricoperto e tuttora ricoprono nell'evoluzione dell'Umanita'?

Relatore: Dario Del Buono

DOMENICA 19 OTTOBRE, ORE 18.30

ARCHEOLOGIA MISTERIOSA, ANOMALIE SCIENTIFICHE E VERITA' TACIUTE

Civilta' perdute, manipolazione dell'informazione, poteri occulti, esperimenti scomodi, le misteriose tavole di Amenti, il caso Majorana-Pelizza... e tracce di un sapere dimenticato. Sollevando il velo su cio' che la storiografia ufficiale racconta (e spesso volutamente ignora o riduce a leggenda), Alberto Lori e Victor Nunzi ci guidano in un viaggio affascinante per scoprire che dietro le versioni preconfezionate si nascondono altre storie: piu' complesse, piu' umane, piu' scomode... ma anche piu' vere.

Relatori: Alberto Lori e Victor Nunzi

Sulle Tracce del Mistero

12^ edizione - 17/18/19 ottobre 2025

presso la chiesetta di Santa Maria della Salute

(via Ascenzi, Viterbo)

** ingresso libero **