Successo per lOpen Day ITS Academy Agroalimentare

Presentato il nuovo corso Agrifood Digital Marketing & Sales Manager

19/09/2025 - 18:30



VITERBO – Si è svolto giovedì 18 settembre presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Viterbo l’Open Day dell’ITS Academy Agroalimentare, una giornata di confronto, approfondimento e dialogo con studenti, docenti, aziende e associazioni di categoria, dedicata alla presentazione dell’offerta formativa 2025–2027.

Al centro dell’evento, il nuovo corso di Agrifood Digital Marketing & Sales Manager, percorso biennale post-diploma che formerà professionisti in grado di supportare le imprese del comparto agroalimentare attraverso strategie di marketing digitale, export e valorizzazione commerciale.

L’Open Day, coordinato dal presidente della Fondazione Eugenio Stelliferi, con la partecipazione della Direttrice Laura Castellani, la coordinatrice didattica Valeria Marchionni e di tutto lo staff ITS Agro, ha visto nella mattinata un’ampia partecipazione di studenti, che hanno avuto la possibilità di sperimentare da vicino alcune delle discipline caratterizzanti il corso grazie a laboratori interattivi:

• Andrea Febo ha guidato i ragazzi in un laboratorio su marketing strategico e digital marketing, mostrando come si costruisce una campagna digitale efficace.

• Alberto Cardarelli ha approfondito i temi dell’organizzazione aziendale, illustrando casi pratici legati alle imprese agricole e agroalimentari.

• Benedetta Lomoni ha offerto spunti su personal branding e project management, fornendo strumenti utili per la gestione dei progetti e la costruzione di una professionalità solida.

• Romualdo Lodovici di SimplySfa ha condotto una sessione di analisi sensoriale, che ha permesso agli studenti di avvicinarsi al mondo della degustazione e della valorizzazione dei prodotti.

La sessione mattutina si è conclusa con un momento di confronto aperto tra studenti, docenti e staff dell’ITS, in cui i partecipanti hanno potuto porre domande e raccogliere informazioni utili per orientare le proprie scelte formative.

Il pomeriggio è stato invece dedicato al mondo delle imprese e delle associazioni di categoria, con un focus sulle esigenze occupazionali del settore e sulle nuove competenze richieste dal mercato. È stata inoltre presentata l’ampia gamma di opportunità di collaborazione e placement che ITS Agro offre alle aziende partner, con particolare attenzione alla possibilità di ospitare studenti in stage e tirocini.

Gli interventi delle associazioni di categoria hanno rappresentato un momento prezioso di confronto. Sono intervenuti Francesco Monzillo, Segretario della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Bettina Sabatini, Presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti, Sergio del Gelsomino, Presidente di CIA Lazio Nord, Michael del Moro, Presidente di Confartigianato Imprese di Viterbo, Valerio Cristofori dell’Università degli Studi della Tuscia, e Valeria Marchionni, Coordinatrice didattica di ITS Agro.

Tutti i partner e le associazioni presenti hanno ribadito la volontà di cooperare con la Fondazione per lo sviluppo del territorio, sottolineando l’importanza di formare competenze nuove e specializzate per rispondere alle sfide del settore agroalimentare.

La giornata si è chiusa con l’intervento conclusivo del presidente Eugenio Stelliferi, che ha evidenziato le prospettive future dell’ITS Agroalimentare e l’importanza di “trovare le giuste sinergie tra imprese, associazioni e istituzioni, per costruire insieme le competenze necessarie a sostenere la crescita del territorio”.