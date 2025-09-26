Sorianese-Grifone Gialloverde, sfida ad alta intensità al 'Perugini' per la 4ª giornata di Eccellenza

Mister Chirieletti: Avversario di valore, ma vogliamo crescere e ritrovare compattezza. Sarà decisiva anche la panchina

26/09/2025 - 10:06



SORIANO NEL CIMINO - Domenica 28 settembre il 'Celso Perugini' ospiterà la sfida tra Sorianese e Grifone Gialloverde, valida per la quarta giornata del campionato di Eccellenza Lazio 2025/26.

La formazione rossoblù, reduce da un avvio con una vittoria e due sconfitte, occupa il 12° posto in classifica a quota tre punti, in un percorso reso più complesso dalle assenze di giocatori chiave.

Il Grifone Gialloverde, neopromosso, ha iniziato con slancio la sua prima annata in Eccellenza: due vittorie nelle prime tre gare e un quarto posto che testimonia la solidità di una squadra reduce dal 'double' in Promozione, con la conquista del campionato e della Coppa Italia di categoria.

Alla vigilia del match, il tecnico della Sorianese Mister Chirieletti ha fatto il punto:

'Veniamo da una vittoria importante sul campo della Romulea, ma l'avvio non è stato semplice. Ci mancano giocatori fondamentali come Spolverini, Bellacima e Leonardi, è normale risentirne. Stiamo lavorando tanto sul gruppo, non solo a livello fisico ma anche mentale: c'è bisogno di serenità e compattezza.'

Sul valore dell'avversario, Chirieletti non ha dubbi: 'Il Grifone viene da una stagione straordinaria, con la vittoria del campionato e della Coppa Italia. In estate hanno inserito giocatori di categoria superiore come Santarelli, Bergamini, De Julis e Bosi. Parliamo di profili importanti che hanno dato ulteriore spessore a un gruppo già competitivo. Ci aspetta una partita molto impegnativa.'

Infine, una riflessione sugli aspetti chiave del confronto: 'Sarà un mix di lavoro mentale e tecnico-tattico. Dovremo essere lucidi nei momenti decisivi, capitalizzare le occasioni e limitare i cali di concentrazione. In questo senso sarà determinante anche il contributo della panchina: ragazzi magari meno di primo piano, ma che hanno lo spirito giusto e daranno tutto per onorare la maglia. L'obiettivo è crescere passo dopo passo e recuperare quanto prima gli infortunati.'

A dirigere l'incontro sarà Giuseppe Russo della sezione di Acireale, coadiuvato dagli assistenti Valerio Angiolosanto di Ostia Lido e Gianmarco Guglielmo di Roma 1.