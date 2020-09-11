Solo il 13,2% degli alunni del Lazio userà autobus e tram

Aumentano i ragazzi che si sposteranno in auto o moto, il 57% per paura del Covid

11/09/2020 - 14:41



VITERBO - A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, il nodo trasporti resta uno dei punti più critici, anche per molte famiglie laziali, tanto che, (secondo l'indagine commissionata da Facile.it a mUp research), quest'anno nel Lazio quasi 1 alunno su 3, pari a circa 240.000 bambini e ragazzi (28,9%) sarà costretto a cambiare, del tutto o in parte, mezzo di trasporto per il tragitto casa-scuola.

Aumentano i ragazzi che si sposteranno in auto o moto; lo faranno più di 1 alunno su 2 (il 55,4%), pari a poco meno di 460.000 bambini e ragazzi, mentre lo scorso anno era il 49,6%. Solo il 13,2% degli alunni, invece, userà autobus o tram.

Perché si cambia? Innanzitutto per paura del Covid (57%), ma anche per l'orario di ingresso scaglionato adottato dalla scuola (31%).