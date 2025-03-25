VITERBO - Ciminauto concessionaria vendita e assistenza dal 1979 amplia i propri servizi di manutenzione aggiungendo alle vetture Opel anche vetture di ogni marca, furgoni e moto.
Entrando a far parte della rete Eurorepar car service di Stellantis: circa 400 riparatori in Italia e più di 3000 in Europa, è una rete di officine specializzate nella riparazione e manutenzione di automobili di tutte le Marche, supportate dalla rete di approvvigionamento ricambi mediante Distrigo HUB in grado di coprire con rapidità ed efficacia tutto il territorio nazionale.
- Prodotti e soluzioni di qualità, unite alla professionalità e all'esperienza dei nostri riparatori, permettono di proporre un'offerta completa e flessibile, per rispondere alle attese di tutti i Clienti, qualunque sia la Marca o l’età della loro auto, assicurando un’assistenza tecnica di qualità a prezzi competitivi
- I Centri di Riparazione Eurorepar Car Service offrono un servizio completo che copre tutte le aree di manutenzione e riparazione dell'auto.
La tua auto è in buone mani!
- EUROREPAR CAR SERVICE propone anche una gamma di ricambi, EUROREPAR, che copre circa il 90% del parco circolante.
- Gamma di ricambi di qualità equivalente all’originale, facilmente identificabili dal cliente grazie al nuovo confezionamento e proposti a prezzi assolutamente competitivi.
- I nostri pezzi di ricambio EUROREPAR sono di qualità equivalente all'originale e garantiti due anni.
- La vostra fiducia è la nostra forza trainante: prezzo equo, garanzia del produttore garantita, garanzia delle parti Eurorepar e manodopera.
Ogni Centro Eurorepar Car Service ha a disposizione ricambi di qualità equivalente all’originale per eseguire interventi di assistenza e riparazione su qualsiasi tipo di vettura. I nostri Centri sono competenti e specializzati in auto di ogni marca e sostenuti dalla rete di distributori del Gruppo PSA che gode di alta professionalità e profonda esperienza.
Prezzo
Non sempre «economico» equivale a «migliore» e non per forza la qualità deve avere un costo esorbitante.
Quando porti la tua vettura per un intervento di assistenza presso i nostri Centri Eurorepar Car Service, sappiamo che sei in cerca della qualità. Ma sappiamo anche che il tuo budget non è illimitato. Il nostro obiettivo? Proporre un’offerta completa e flessibile, per rispondere ai tuoi bisogni, qualunque sia la Marca e l’età della tua auto.
Qualità
I ricambi auto, marchiati EUROREPAR, sono di qualità equivalente all'originale e garantiti, come previsto dal Regolamento (UE) N. 461/2010 - ex decreto Monti.
SERVIZI
ASSISTENZA, TAGLIANDI E REVISIONI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PER AUTOVETURE E FURGONI
I nostri servizi:
• Assistenza, tagliando e revisione
• Manutenzione periodica, inclusi pneumatici, batterie per autovetture, frizioni, scarichi e freni
• Ulteriori servizi, tra cui revisione e ricarica dell’impianto di climatizzazione
• Diagnostica e riparazioni meccaniche
PROMOZIONI
PREMI DA URLO
effettua un intervento di manutenzione auto di almeno 150€ entro il 31/05/2025, scopri subito se hai vinto fino a 500€ di buoni shopping e partecipi all'estrazione di un buono viaggio da 2.000€ per conquistare la meta che desideri
La concessionaria Ciminauto è a Viterbo in Strada Tuscanese, presenti anche su Facebook e Instagram.