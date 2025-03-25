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Solo da Ciminauto trovi Eurorepar Car Service, manutenzione di qualità per vetture di ogni marca, furgoni e moto
25/03/2025 - 18:13

VITERBO - Ciminauto concessionaria vendita e assistenza dal 1979 amplia i propri servizi di manutenzione aggiungendo alle vetture Opel anche vetture di ogni marca, furgoni e moto.

Entrando a far parte della rete Eurorepar car service di Stellantis: circa 400 riparatori in Italia e più di 3000 in Europa, è una rete di officine specializzate nella riparazione e manutenzione di automobili di tutte le Marche, supportate dalla rete di approvvigionamento ricambi mediante Distrigo HUB in grado di coprire con rapidità ed efficacia tutto il territorio nazionale.

- Prodotti e soluzioni di qualità, unite alla professionalità e all'esperienza dei nostri riparatori, permettono di proporre un'offerta completa e flessibile, per rispondere alle attese di tutti i Clienti, qualunque sia la Marca o l’età della loro auto, assicurando un’assistenza tecnica di qualità a prezzi competitivi

- I Centri di Riparazione Eurorepar Car Service offrono un servizio completo che copre tutte le aree di manutenzione e riparazione dell'auto.

La tua auto è in buone mani!

- EUROREPAR CAR SERVICE propone anche una gamma di ricambi, EUROREPAR, che copre circa il 90% del parco circolante.

- Gamma di ricambi di qualità equivalente all’originale, facilmente identificabili dal cliente grazie al nuovo confezionamento e proposti a prezzi assolutamente competitivi.

- I nostri pezzi di ricambio EUROREPAR sono di qualità equivalente all'originale e garantiti due anni.

- La vostra fiducia è la nostra forza trainante: prezzo equo, garanzia del produttore garantita, garanzia delle parti Eurorepar e manodopera.

Ogni Centro Eurorepar Car Service ha a disposizione ricambi di qualità equivalente all’originale per eseguire interventi di assistenza e riparazione su qualsiasi tipo di vettura. I nostri Centri sono competenti e specializzati in auto di ogni marca e sostenuti dalla rete di distributori del Gruppo PSA che gode di alta professionalità e profonda esperienza.

 

Prezzo

Non sempre «economico» equivale a «migliore» e non per forza la qualità deve avere un costo esorbitante.

Quando porti la tua vettura per un intervento di assistenza presso i nostri Centri Eurorepar Car Service, sappiamo che sei in cerca della qualità. Ma sappiamo anche che il tuo budget non è illimitato. Il nostro obiettivo? Proporre un’offerta completa e flessibile, per rispondere ai tuoi bisogni, qualunque sia la Marca e l’età della tua auto.

 

Qualità

I ricambi auto, marchiati EUROREPAR, sono di qualità equivalente all'originale e garantiti, come previsto dal Regolamento (UE) N. 461/2010 - ex decreto Monti.

SERVIZI

ASSISTENZA, TAGLIANDI E REVISIONI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PER AUTOVETURE E FURGONI

I nostri servizi:

• Assistenza, tagliando e revisione

• Manutenzione periodica, inclusi pneumatici, batterie per autovetture, frizioni, scarichi e freni

• Ulteriori servizi, tra cui revisione e ricarica dell’impianto di climatizzazione

• Diagnostica e riparazioni meccaniche

 

PROMOZIONI

PREMI DA URLO

effettua un intervento di manutenzione auto di almeno 150€ entro il 31/05/2025, scopri subito se hai vinto fino a 500€ di buoni shopping e partecipi all'estrazione di un buono viaggio da 2.000€ per conquistare la meta che desideri

 

La concessionaria Ciminauto è a Viterbo in Strada Tuscanese, presenti anche su Facebook e Instagram.

 




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