Società benefit: il futuro dellimpresa tra profitto e sostenibilità sociale

Martedì 28 aprile a Viterbo, la Camera di Commercio Rieti Viterbo ospita un convegno dedicato ai nuovi modelli di business e alle opportunità per il territorio

27/04/2026 - 15:56



VITERBO - Il panorama imprenditoriale italiano sta vivendo una trasformazione profonda, dove il successo economico non può più prescindere dall’impatto positivo sulla società e sull’ambiente. In questo contesto, la Camera di Commercio di Rieti Viterbo organizza per martedì 28 aprile, alle ore 10:00, presso la sede di via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo, il convegno: “Società Benefit: requisiti ed opportunità per le imprese del territorio”.

L'evento si propone come una guida pratica per imprese e professionisti desiderosi di approfondire questo modello innovativo, capace di coniugare il lucro con il beneficio comune.

L'iniziativa non è isolata, ma si inserisce in un più ampio programma nazionale di informazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il supporto di Unioncamere. Il tour itinerante, realizzato da Si.Camera in collaborazione con le Camere di commercio locali, mira anche a promuovere la Benefit Competition (attiva fino al 4 maggio), un bando volto a premiare le eccellenze del settore.

I lavori saranno moderati da Francesco Monzillo, Segretario Generale dell’Ente camerale, e vedranno la partecipazione di esperti di alto profilo:

Saluti Istituzionali: Domenico Merlani , Presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, aprirà la giornata insieme ai rappresentanti del MIMIT e a Monica Onori (Si.Camera).

Quadro Normativo e Statutario: Il Notaio Lorenzo Mottura analizzerà i profili legali e le modalità di costituzione.

Business e Fisco: Il Dottore Commercialista Pier Carlo Poleggi approfondirà la disciplina fiscale e i modelli di gestione.

Analisi dei Dati: Serafino Pitingaro (InfoCamere) presenterà i trend evolutivi delle Società Benefit nell'Alto Lazio.

Supporto alle Imprese: La Dirigente Federica Ghitarrari illustrerà i servizi SNI (Nuove Imprese) e PID (Punto Impresa Digitale) offerti dalla Camera di Commercio.

Teoria e pratica si incontreranno grazie alle testimonianze dirette di chi ha già intrapreso questo percorso. Interverranno Alessandro Alfonsini per Gajarda Srl Società Benefit e Giuseppe Renna per Uniko Spa Società Benefit, condividendo sfide e successi della loro transizione verso un modello sostenibile.