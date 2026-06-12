Social media e territorio, a Viterbo un incontro per la promozione digitale delle comunità

Il 19 giugno alla sede di Confcooperative Lazio Nord la conferenza con il creator Viaggia con Wallace nellambito del progetto T.e.s.o.r.i. Experience

12/06/2026 - 17:03



VITERBO – Venerdì 19 giugno 2026 alle ore 11.00, presso la sede di Confcooperative Lazio Nord in Strada Poggino 76 a Viterbo, si terrà la conferenza Social media e valorizzazione del territorio, un appuntamento formativo dedicato a chi desidera comprendere come utilizzare in modo strategico i social network per promuovere luoghi, comunità, attività e identità locali.

Organizzata da Confcooperative Lazio Nord, la conferenza avrà come ospite Giuseppe Campochiaro, creator digitale e ideatore del progetto Viaggia con Wallace, format dedicato alla valorizzazione dei territori italiani attraverso i social media. L'incontro fa parte delle attività previste dal progetto “T.E.S.O.R.I. Experience”, sostenuto dal Bando Competitività delle Imprese 2025 della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e Camera di Commercio di Roma, Settore D - Organizzazione di attività a supporto delle imprese turistiche, e rappresenta un importante momento di formazione per rafforzare le competenze digitali e la capacità di promozione online.

Le persone che parteciperanno all'incontro riceveranno strumenti pratici e indicazioni operative per impostare una strategia di comunicazione territoriale efficace, aumentare la visibilità di un territorio e trasformare i contenuti digitali in opportunità di crescita, promozione e sviluppo

locale. Attraverso esempi pratici e suggerimenti immediatamente applicabili, Wallace illustrerà le tecniche più efficaci per creare contenuti in grado di generare interesse e valore.

Il progetto “T.E.S.O.R.I. Experience” giunge alla sua quarta edizione, con denominazioni diverse ma lo stesso ideale. Cofinanziato dalla Camera di Commercio, nasce con l’obiettivo di sviluppare una rete dedicata al turismo cooperativo, favorire la creazione di pacchetti turistici valorizzabili sul territorio e rafforzare la capacità delle cooperative di promuoversi e comunicare il proprio valore attraverso strumenti innovativi di marketing e comunicazione.

In particolare, questa edizione contribuisce al raggiungimento di due importanti obiettivi: da un lato, creare nuove occasioni di promozione e visibilità per il mondo cooperativo; dall’altro, offrire percorsi di formazione e accompagnamento finalizzati al potenziamento delle competenze

digitali e della comunicazione online delle cooperative partecipanti.

Confcooperative Lazio Nord rappresenta da oltre settant'anni un punto di riferimento per il mondo cooperativo del territorio. Nata nel 1945 e formalmente costituita nel 1949, l'organizzazione promuove i valori della cooperazione e sostiene le imprese associate attraverso attività di rappresentanza, tutela, formazione, consulenza e servizi specializzati.

Oggi accompagna cooperative e imprese nello sviluppo delle proprie attività, favorendo innovazione, crescita e competitività.

Giuseppe Campochiaro, conosciuto dal grande pubblico come ideatore del progetto Viaggia con Wallace, ha costruito una community digitale molto seguita grazie alla capacità di raccontare i borghi, in maniera coinvolgente. Il suo lavoro rappresenta l'esempio di come i social media possano diventare strumenti strategici per la promozione turistica e territoriale.

È un progetto di “Attraverso il progetto T.E.S.O.R.I. Experience vogliamo offrire alle cooperative strumenti pratici e mirati a rafforzare la propria capacità di comunicare, promuoversi e raccontare il valore che generano quotidianamente nei territori”, dichiara Bruna Rossetti, Presidente di Confcooperative Lazio Nord. “Abbiamo scelto di invitare Giuseppe Campochiaro perché, questa iniziativa, è un'importante occasione formativa e di confronto, resa possibile grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio. Oggi la comunicazione digitale non è soltanto uno strumento di visibilità, ma una leva strategica per creare relazioni, valorizzare le comunità e sostenere la crescita delle imprese cooperative. Attraverso eventi come questo, vogliamo contribuire allo sviluppo di competenze che possano generare benefici duraturi per tutto il territorio”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone interessate.