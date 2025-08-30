Siamo Esercito al fianco del Pilastro per il 53° Trasporto della Minimacchina

Lassociazione sostiene il Comitato Festeggiamenti: Un atto damore verso Viterbo e le sue radici

30/08/2025 - 12:10



VITERBO - Con profondo orgoglio e radicato senso di appartenenza al territorio, SIAMO ESERCITO annuncia la propria partecipazione in qualità di sostenitore del 53° Trasporto della Minimacchina del Pilastro, sostenendo il Comitato Festeggiamenti guidato da Stefano Caciola. Un gesto concreto di vicinanza a una delle espressioni più autentiche della tradizione viterbese, capace di unire generazioni e rafforzare l’identità culturale della comunità.

Oggi, Sabato 30 agosto, alle ore 21, il quartiere Pilastro tornerà a vivere la magia del Trasporto: le vie si illumineranno del fervore popolare mentre, al comando del capofacchino Angelo Loddo, i giovani del rione porteranno in trionfo l’imponente Armonia Celeste, fedele riproduzione di una storica Macchina di Santa Rosa, dando vita a un rito che da oltre mezzo secolo rappresenta l’anima e il cuore pulsante di Viterbo.

La decisione di SIAMO ESERCITO di sostenere l’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere il valore delle radici culturali locali, incoraggiare il protagonismo giovanile e affermare una visione del territorio come luogo di memoria condivisa e partecipazione attiva.

“Essere parte di questo evento significa abbracciare valori di dedizione, sacrificio e profondo senso identitario. Il Trasporto non è solo una manifestazione folkloristica: è un atto d’amore verso la città, una dichiarazione di appartenenza” – ha dichiarato Sara Ronconi, Segretario Regionale Lazio di SIAMO ESERCITO.

A tutti i facchini, al Comitato e a tutta la comunità del Pilastro, SIAMO ESERCITO rivolge un augurio sincero per un Trasporto indimenticabile, all’insegna dell’Armonia, della fede e della passione.