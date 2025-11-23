Si è spento il Colonnello Giovanni Battista Cervo

Era membro del CdA di Teatro Stabile delle Arti Medioevali-Società Cooperativa

23/11/2025 - 18:22



VITERBO - Sì è spento ieri 22 novembre il Colonnello Giovanni Battista Cervo, membro del CdA di Teatro Stabile delle Arti Medioevali-Società Cooperativa, ente organizzatore del Festival Quartieri dell'Arte e di molteplici attività culturali e di spettacolo in Italia e all'estero. Giovanni Battista Cervo nasce a Marigliano il 7 febbraio del 1933. Nel 1966, Capitano, partecipa ai soccorsi alle popolazioni colpite dall'alluvione di Firenze e riceve un Attestato di Benemerenza dal Ministro della Difesa.

Negli anni Settanta, Capitano, accompagna re Gustavo VI Adolfo di Svezia, nelle campagne archeologiche svolte presso la località Acquarossa, Viterbo.

Nel 1978, Maggiore, riceve la Medaglia Militare di Lunga Navigazione Aerea di Oro.

Nel 1981, a testimonianza dell'opera portata in favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del novembre 1980, riceve un Diploma di Benemerenza con Medaglia dal Commissario Straordinario per le Zone Terremotate.

Nel 1987, Tenente Colonnello, gli viene conferita l'onorificenza di Cavaliere dal Presidente della Repubblica.

I funerali si svolgeranno a Viterbo presso la Chiesa di Santa Maria del Paradiso lunedì 24 novembre alle ore 14,30.

Nella foto il Colonnello Cervo, all'epoca Capitano, secondo in piedi da sinistra, con Re Gustavo Adolfo VI di Svezia (prima figura a destra) durante le campagne di scavo archeologico in località Acqua rossa (Viterbo).