Serafinelli e Canepina vincono il trofeo di Pesca Sportiva Ilio Prudenzi

La gara presso il Laghetto San Biagio si è svolto in memoria dell'avisino scomparso

14/08/2021 - 15:32



ACQUAPENDENTE - La coppia formata da Andrea Canepina e Andrea Serafinelli (fotografia) si aggiudicano la gara di pesca organizzata da Emilio Bandiera Presidente della Sezione Avis “Rosa Maria Mazzera” di Acquapendente per ricordare Ilio Prudenzi. All’evento svoltosi nel pieno rispetto delle norme anti-covid hanno preso parte presso il Laghetto San Biagio 12 coppie.

Prima di consegnare il Trofeo offerto da Marco Pasquini proprietario del Jolly Bar, il Vicepresidente dell’Associazione Carlo Fastelli ed il Presidente Gruppo Pesca Sportiva Acquapendente hanno ricordato la figura dell’avisino scomparso i cui dettami di volontariato verso il prossimo sono seguiti splendidamente alla lettera dal figlio Francesco e dalla moglie Ivana. Ben 14 i negozi che con la loro sponsorizzazione hanno permesso la riuscita dell’evento benefico: Supermercato Di Più, Trattoria Toscana, Pizzeria La Rustica, Pizzeria Pizza in Piazza, Forno Pulvano Dino, Forno I Mascheroni di Francesco Zamperini, Forno Fabio Saleppico, Alimentari Daniele, il Buongustaio snc di Paola Maggi, Barbiere “Pensiero-Francesco Cecconi”, La Barberia di Federico Cica e Andrea Santini, Bar Roberto Ronca, Alimentari Di Più, Roberto Peppucci.