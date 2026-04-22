Screening gratuito al seno, lunità mobile arriva ad Acquapendente

Al via il progetto promosso da ASL Viterbo e Regione Lazio: mammografie per donne tra 50 e 74 anni fino al 31 luglio

22/04/2026 - 18:18



ACQUAPENDENTE – La prevenzione scende in campo con un’iniziativa concreta rivolta alla salute delle donne. Il Comune di Acquapendente ha presentato ufficialmente il progetto “La prevenzione è salute: lo screening arriva ad Acquapendente”, dedicato alla diagnosi precoce dei tumori al seno.

A partire da lunedì 27 aprile e fino a venerdì 31 luglio, l’unità mobile della ASL Viterbo sarà operativa nel parcheggio adiacente al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, offrendo mammografie gratuite nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 8 alle 13.

Il programma è rivolto alle donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni residenti nei comuni di Acquapendente, Bolsena, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Onano, Proceno e San Lorenzo Nuovo.

Le utenti interessate saranno contattate direttamente per fissare l’appuntamento, attraverso lettera cartacea o comunicazione telefonica, semplificando così l’accesso al servizio.

Fondamentale il contributo delle associazioni di volontariato del territorio, tra cui AVIS, il Centro Anziani e la Croce Rossa Italiana, che supporteranno l’organizzazione e l’accoglienza.

L’iniziativa, promossa da Regione Lazio, ASL Viterbo e dal Comune, punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e a favorire una diagnosi precoce, elemento chiave nella lotta contro il tumore al seno.