Scopriamo i giochi d'azzardo più strani del mondo

28/02/2023 - 11:34



Anche chi non ama particolarmente i giochi d'azzardo ha una conoscenza, seppur minima, di quelli più famosi, come roulette, slot machine, blackjack, ma l'industria dell'intrattenimento ha mostrato nel tempo una fantasia a volte incontenibile, la quale ha portato alla creazione di giochi assolutamente innovativi, molti dei quali particolarmente strani ed è il tema che approfondiremo quest'oggi, analizzando in breve quali sono i giochi casino più bizzarri.

Cominciamo dallo Strip Poker? Ma sì dai, perché riteniamo sia davvero interessante scoprire che non esiste solo nei film, quelli decisamente un po' Hot..., visto che è dal 2010 che in Germania, a Colonia per la precisione, si organizza un vero e proprio campionato di Strip Poker. In Italia non è consentito ma è possibile comunque visionare il tutto tramite una webcam o provare con uno degli Strip Poker tedeschi dove si hanno a disposizione 20.000 fiches e dove i giocatori possono indossare il maggior numero di indumenti e scambiarli, per incrementare la propria disponibilità.

A Taiwan invece si gioca con la... morte. Proprio così: si scommette sull’aspettativa di vita dei malati negli ospedali! È un gioco in ascesa, pur se particolarmente crudo. I bookmaker 'visitano' le persone ricoverate per cercare di capire quale possa essere la relativa aspettativa di vita e sembra addirittura che siano proprio i familiari a scommettere maggiormente. Funziona così: se il paziente non ce la fa nel primo mese a vincere sono i bookmaker, se invece sopravvive da uno a sei mesi, lo scommettitore può vincere anche tre volte la scommessa effettuata.

In Belgio invece sono i piccioni i protagonisti, ma è decisamente meno macabro del precedente. Nella circostanza, infatti, si scommette sul volatile che canterà più a lungo e nella maniera più intensa. Restando in tema di pennuti invece nel New Jersey è possibile sfidare un pollo a tris. Il gioco si chiama 'Tic-tac Toe Chicken Challenge' ed è nato ad Atlantic City: il pollo è all'interno di uno spazio delimitato da pareti in vetro e, attraverso il becco, indica in quale casella porre il suo simbolo (come da tradizione, X o cerchio). Tutto facile? Macché... Il primo pennuto si chiamava Ginger e in tre anni è stato battuto in appena cinque circostanze!

Un'altra opportunità strana di giocare è quello invece proposto da SlotsMillions, il primo brand ad aver lanciato il casinò VR (virtual reality), godibile grazie a dei visori che ti fa giocare all'80° piano di grattacielo, dotato di bar, divani e, ovviamente, slot machine. E presto arriverà anche l’audio 3D! Se vi annoiate con i giochi tradizionali, in pratica non c'è che l'imbarazzo della scelta...