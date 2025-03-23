Scomparsa dell'avvocato Franco Taurchini, lunedì 24 marzo i funerali

Nato a Viterbo il 5 gennaio 1938, ha intrapreso la carriera forense a 51 anni, dedicandosi alla difesa dei più deboli e degli emarginati

23/03/2025 - 19:59



​VITERBO - Viterbo piange la scomparsa dell'avvocato Franco Taurchini, decano dei penalisti del Foro locale, spentosi ieri, 22 marzo 2025 all'età di 87 anni dopo una malattia che lo ha portato via in brevissimo tempo. ​

Nato a Viterbo il 5 gennaio 1938, Taurchini ha intrapreso la carriera forense a 51 anni, dedicando la sua vita professionale alla difesa dei più deboli e degli emarginati. Le sue arringhe erano note per la passione e l'efficacia, tanto da guadagnarsi l'appellativo affettuoso di 'diabolico' per la sua capacità di risolvere anche i casi più complessi. ​

Ricoverato da alcuni giorni all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, l'avvocato Taurchini ha scoperto solo recentemente di essere affetto da una grave malattia al fegato e ai polmoni, che ha avuto un decorso rapido e inesorabile. ​

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel mondo forense, ma anche tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali. Il presidente della Camera Penale, Remigio Sicilia, ha espresso il proprio cordoglio ricordando Taurchini come un amico e collega stimato, sottolineando la sua dedizione verso gli assistiti, considerati sempre più che semplici clienti. ​

I funerali si terranno lunedì 24 marzo alle ore 14 presso la chiesa di Santa Maria della Quercia a Viterbo. ​

La comunità viterbese si stringe attorno alla famiglia dell'avvocato Franco Taurchini, rendendo omaggio a una figura che ha segnato la storia della giustizia locale con impegno, passione e umanità.