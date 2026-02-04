Scienza, Medicina, Passione e Curiosità al Liceo Classico e Scientifico Tradizionale con potenziamento 'Curvatura Biomedica'

Grande entusiasmo allIstituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia per il percorso 'Biologia con Curvatura Biomedica'

04/02/2026 - 17:29



TARQUINIA - Grande entusiasmo all’Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia per il proseguimento del percorso di potenziamento e orientamento 'Biologia con Curvatura Biomedica' curato dalla Proff.ssa Letizia Ciambella. Il progetto, che vede coinvolti gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Classico e del Liceo Scientifico tradizionale, ha vissuto momenti di altissimo valore formativo grazie alle lezioni tenute dalla Dott.ssa Laura Voccia.

Il ciclo di lezioni si è concentrato sullo studio approfondito dell’apparato digerente, un tema complesso che la Dott.ssa Voccia ha saputo sviscerare con estrema chiarezza, coniugando il rigore scientifico alla pratica clinica.

Dall'anatomia macroscopica ai processi biochimici della digestione, gli studenti hanno potuto esplorare il funzionamento di uno dei sistemi più affascinanti del corpo umano.

Ma il vero valore aggiunto è stato l'approccio visivo: la dottoressa ha infatti condiviso con gli studenti video e immagini di casi clinici reali, permettendo ai ragazzi di osservare da vicino la diagnostica e le patologie, trasformando la teoria dei libri di testo in realtà medica tangibile.

Il successo dell’iniziativa risiede soprattutto nella risposta degli studenti che, nonostante la complessità degli argomenti trattati, partecipano sempre con un livello di attenzione e dedizione encomiabili.

Il progetto di Curvatura Biomedica non è solo un approfondimento disciplinare, ma un vero ponte verso le professioni sanitarie. Grazie alla disponibilità di professionisti come la Dott.ssa Voccia, il Liceo Cardarelli si conferma un polo d'eccellenza capace di fornire ai propri alunni gli strumenti critici e conoscitivi necessari per affrontare con consapevolezza i futuri test di ammissione universitari e le sfide della professione medica.

Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Laura Voccia per la competenza e la passione trasmessa, e a tutti gli studenti che, con il loro impegno, rendono orgogliosa la nostra comunità scolastica.

“E’ stato un piacere poter condividere con tanti giovani studenti attenti e preparati le mie conoscenze professionali e poter scambiare con loro non solo nozioni ma anche tante curiosità sulla professione medica- riferisce la Dott.ssa Voccia- Ringrazio la Dirigente Laura Piroli per la bellissima opportunità che mi ha dato e mi complimento per le grandi opportunità di crescita e preparazione che fornisce agli studenti attraverso numerose e rilevanti iniziative”