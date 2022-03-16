Sci, Trofeo Città di Roma. C'è il viterbese Francesco Dimitri tra i favoriti

16/03/2022 - 14:33







Foto:Francesco Dimitri



Torna domenica sulle piste di Campo Felice uno degli appuntamenti di spicco nell'ambito della colorita galassia Master. In programma l'attesissimo Trofeo Città di Roma – II° GP BCC ROMA giunto alla tredicesima edizione. Dopo undici edizioni organizzate dal GS Città Romana Ski, il testimone, dal 2021, è passato allo S.C. CZERO6. 'Per noi è stato motivo di orgoglio continuare il lavoro portato avanti per oltre un decennio da Giuseppe Lucarelli – ha sottolineato il Presidente del team organizzatore Roberto Giardini – il nostro obiettivo rimane quello di rinverdire i fasti di una manifestazione così importante'. L'evento, riservato a Master, Giovani e Senior, si svolgerà in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio–Sardegna della FISI ed è valido per il Circuito Master Unipol Glass 2022. Il fascino del Città di Roma richiamerà a Campo Felice sciatori da tutta l'Italia: Veneto, Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Umbria e Lazio. Al cancelletto di partenza come al solito anche molti sciatori viterbesi a cominciare da Francesco Dimitri che è spesso salito sul podio della prestigiosa competizione. 'Il Città di Roma è un appuntamento di riferimento del nostro calendario agonistico. Allo sci club organizzatore i migliori auguri per una manifestazione all'altezza della tradizione' ha sottolineato il Presidente del CLS Nicola Tropea, ideatore dell'evento.



Anche quest'anno il Trofeo si avvarrà come Main Sponsor della BCC Roma (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea). 'E' un piacere legare il nostro marchio al Città di Roma, manifestazione che rappresenta un must nel panorama sciistico dell'Italia Centrale' hanno rilevato i Dirigenti bancari. Il nuovo artistico trofeo, che ricalca una suggestiva riproduzione del Colosseo, ideato da RAGAP CZERO6, andrà al team che si aggiudicherà per primo cinque edizioni della manifestazione. Due gli slalom giganti in programma. Da quest'anno inoltre è stato istituito il 'Premio Massimo Fasciani' in ricordo dello sfortunato sciatore romano del Città Romana Ski prematuramente scomparso un anno fa. Il riconoscimento andrà all'atleta che farà segnare il miglior tempo assoluto. Per il post gara prevista un'innovativa cerimonia di premiazione studiata con i professionisti della grafica La Pubblisport e Alibrandi Lavorazioni Carni di Fonte Nuova.



ALBO D'ORO. 2008: Sci Club Mid Sport Roma; 2009: Sci Club Mid Sport Roma; 2010: Alitalia Euroski; 2011: Sci Club Mid Sport Roma; 2012 non disputato; 2013: Alitalia Euroski; 2014: S.C. Campo Felice Rocca di Cambio; 2015, 2016 e 2017: S.C. Aliski; 2018, 2019 e 2021: S.C. C Zero 6 Fonte Nuova.