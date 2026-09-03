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Nel nome di Rosina, l'ultimo slancio al cielo e il miracolo lungo quarant'anni
Istituzioni civili, regionali e religiose riunite nel palazzo di Piazza del Plebiscito per seguire il passaggio della Macchina. Dalle parole di pace di Monsignor Piazza al sollevamento di San Sisto
Serena
03/09/2026 - 21:05
di Serena D'Ascanio

(Cristina Pallotta, Sindaca Chiara Frontini)

 

(Archietetto Raffaele Ascenzi)

(Vescovo Piazza e la Rettrice Laureti)

(Cristina Pallotta, Capofacchino Luigi Aspromonte)

(Presidente Massimo Mecarini, Cristina Pallotta)

 

Daniele Sabatini consigliere regionale del Lazio

VITERBO – Tra le eleganti sale del palazzo governativo si nota fin dalle prime ore della serata una folta rappresentanza del mondo politico e amministrativo. Tra i volti noti presenti figurano il consigliere regionale del Lazio Daniele Sabatini, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta AngelilliItalo Leali, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali giunti a Viterbo per rendere omaggio alla Santa Patrona e che continueremo a scovare nel corso della notte.

Roberta Angelilli vicepresidente della Regione Lazio

Di seguito il racconto in tempo reale delle fasi salienti della manifestazione:

La diretta del Trasporto'E' 

23:55 - Facchini in formazione per l'ultimo tratto. L'ultimo sforzo. L'ultima salita

23:20 - Dies Natalis e i 170 facchini arrivati a Piazza del Teatro e Massimo Mecarini ricorda il giornalista, collega, Pippo Rescifina e tutti quelli che ci hanno lasciato

22:50 - Sindaca Chiara Frontini: E' l'emozione della responsabilità, vivo questo trasporto con estrema responsabilità, la vivo con un altro carico emotivo e piango un bel pò.'

22:30 - Arrivo a Piazza delle Erbe

22:00 - Architetto Raffele Ascenzi - 'Macchina che racconta Viterbo e spezza i modelli degli ultimi anni. Abbiamo il corpo della Santa che è il fulcro, è una macchina che ispira molta spiritualità, una funzione importante è la base costituita dal popolo. In questa edizione abbiamo migliorato le luci e la parte alta.'

21:57 - Le girate a piazza del Comune sono state dedicate a Pio Marcoccia, Mario Sanna, Vito Ferrante, Claudio Cavalloro, Pietro Bevilacqua, Luciano Ilari, Vincenzo Rossi, don Ivo Bruni, Cosimo Ilio Buffelli, Ermanno Segatori, Tonino Pieracci, Enrico Miralli, Claudio Valeri, Mario Ciucci, a Pietro Rossi, e Luigi Petroselli, a 45 anni dalla morte.

21:47 - Ripartiti direzione piazza del Comune. Aspromonte: 'Forza Braciolo' (soprannome di un facchino)

21:37 - Luigi Aspromonte - 'Avremo una sorpresa per tutti'. E' un'emozione come fosse la prima volta'

21:30 - Mecarini - 'Primo tratto andato benissimo, siamo venuti veloci, un doppio sollevate e fermi'

 Ore 21:10 – La benedizione speciale ai Facchini e le parole della Sindaca a Aspromonte - ' La città vi ringrazia, portate a casa Rosa, siede un dono per la città'

 Ore 20:53 – La benedizione e la preghiera a San SistoA Piazza San Sisto il Vescovo di Viterbo, Monsignor Orazio Francesco Piazza, si rivolge ai Facchini e alla folla radunata riportando al centro del suo messaggio il valore fondamentale della pace: 'Rosa ci insegna che nella fragilità è possibile dare risposte, anche le difficoltà non ci indeboliscono, ma diventano forza e volontà'. Subito dopo le sue parole, la piazza si stringe nel raccoglimento assoluto per la recita della toccante Preghiera del Facchino.

Sx Giuseppe Biazzo pres. Unindustria a dx belli pres Unindustria Viterbo

 

Benedetta Bruzziches




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