Santa Rosa, Ciacciarelli: La Macchina è patrimonio della città e del Lazio

Lassessore regionale del Lazio elogia i Facchini e sottolinea il valore culturale, religioso e turistico della tradizione viterbese

04/09/2026 - 18:59



VITERBO - “La tradizionale festa del Trasporto della Macchina di Santa Rosa rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della città di Viterbo e dell'intero territorio della Tuscia”.

“Si tratta di uno storico evento culturale e religioso che, anno dopo anno, richiama nel Viterbese e nel Lazio migliaia di visitatori, fedeli e turisti, confermando il valore di una tradizione capace di coniugare fede, cultura, storia e senso di comunità.

Rivolgo le mie più sincere congratulazioni ai Facchini di Santa Rosa, autentici protagonisti di questa straordinaria manifestazione, e a tutte le persone, le associazioni e le realtà che con passione e impegno lavorano ogni anno affinché questa preziosa tradizione possa continuare a vivere e a essere tramandata alle nuove generazioni.

La Macchina di Santa Rosa è un patrimonio della città e del Lazio, un simbolo di identità e appartenenza che merita di essere valorizzato e promosso anche sotto il profilo turistico e culturale”.

“Desidero inoltre ringraziare il Coordinatore Provinciale della Lega Viterbo, Andrea Micci, e la Coordinatrice Comunale della Lega Viterbo, Elisa Cepparotti, per la loro ospitalità e per l'impegno quotidiano a favore del territorio”, lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.