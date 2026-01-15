SantAntonio Abate, torna la benedizione degli animali a Viterbo

Domenica 18 gennaio corteo, parata dei cavalli e raccolta di cibo per canili e rifugi

15/01/2026 - 13:08



VITERBO – Il Comune di Viterbo, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, organizza domenica 18 gennaio alle ore 12,15 la tradizionale benedizione degli animali in piazza del Plebiscito. Anche quest’anno, oltre alla cerimonia, sarà prevista la parata dei cavalli e la campagna di donazione di cibo per gli amici a quattro zampe ospitati nel canile comunale e nei rifugi del territorio.

Il punto di ritrovo con gli animali sarà alle ore 11,30 nei pressi di piazza dei Caduti, da dove partirà il corteo verso piazza del Plebiscito. La benedizione degli animali inizierà alle ore 12,15.

Per la parata dei cavalli, il raduno è previsto alle ore 10,30 al parcheggio di largo San Paolo, con partenza alle ore 11 verso il luogo della benedizione; il ritorno in largo San Paolo è previsto per le ore 13. La parata si svolgerà in collaborazione con il Centro Ippico Viterbese.

Dalle ore 11, in piazza del Plebiscito, saranno presenti le associazioni Amici Animali, Musi Sereni, Mi Fido di Fido ed Enpa sezione provinciale Viterbo, alle quali sarà possibile donare cibo secco e umido. Sempre in piazza sarà possibile acquistare i calendari realizzati dal Comune, il cui ricavato sosterrà le associazioni che si occupano di adozioni, recupero e cura dei cani ospitati nei canili e nei rifugi del territorio.

“Un’iniziativa a cui teniamo molto – afferma la sindaca Chiara Frontini – e che i viterbesi aspettano. La benedizione degli animali rinnova una tradizione nel segno di una bellissima ricorrenza. È un appuntamento molto sentito e sono certa che anche quest’anno la città parteciperà numerosa»”.

A fornire ulteriori dettagli sulle iniziative saranno l’assessore al Benessere Animale Elena Angiani e il consigliere comunale delegato Francesco Buzzi.

“Come ogni anno abbiamo voluto riproporre la benedizione degli animali – spiega l’assessore Angiani – un evento molto partecipato, non solo da chi convive con animali domestici. In collaborazione con le associazioni del territorio, portiamo avanti progetti importanti legati alla valorizzazione delle strutture che ospitano cani e gatti, alla promozione di adozioni consapevoli e al rispetto verso tutte le specie animali”.

“Con l’attuale amministrazione, la benedizione degli animali e la parata dei cavalli sono diventate una bella tradizione, molto sentita in città – aggiunge il consigliere Buzzi –. L’appuntamento rappresenta un momento di festa per proprietari e amanti degli animali, con cani, gatti, cavalli e animali da cortile. Grazie a tutti coloro che partecipano e collaborano, con un ringraziamento speciale alla Banca Lazio Nord e agli altri sponsor che offriranno cibo e servizi”.

Per chi volesse partecipare con il cavallo, l’appuntamento è alle 10,30 al parcheggio in largo San Paolo, mentre per tutti gli altri animali il ritrovo è alle 11,30 nei pressi di piazza dei Caduti, per partire verso piazza del Plebiscito.