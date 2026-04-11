VITERBO - Dura presa di posizione del gruppo sanità della Federazione di Rifondazione Comunista di Viterbo, che ha inviato una lettera aperta ai sindaci della provincia e dei comuni limitrofi al Lago di Bracciano per richiamarli alle loro responsabilità in materia di tutela della salute pubblica.
Nel documento, firmato dalla segretaria Loredana Fraleone, si evidenzia una situazione definita “sempre più drammatica”, che rischia di compromettere il diritto alla salute sancito dalla Costituzione e reso concreto con il Servizio Sanitario Nazionale.
Tra le principali criticità segnalate: tempi di attesa nei pronto soccorso che raggiungono anche le dieci ore, carenza cronica di personale sanitario, liste d’attesa sempre più lunghe e un ricorso crescente alla sanità privata, spesso unica alternativa per chi può permettersela. A questo si aggiungono, secondo Rifondazione, l’assenza di una reale assistenza territoriale e il frequente utilizzo di cooperative con personale sottopagato.
Un quadro che, secondo il partito, sarebbe il risultato di responsabilità politiche trasversali, non limitate all’attuale governo ma estese anche alle amministrazioni precedenti. Da qui la critica ai sindaci, accusati di un atteggiamento passivo anche nelle sedi istituzionali come le conferenze provinciali sulla sanità.
“È ora che assumano una posizione vertenziale nei confronti delle istituzioni superiori”, si legge nella nota, con un appello diretto alla Regione Lazio e al governo nazionale affinché vengano garantite risorse adeguate per il sistema sanitario pubblico.
Rifondazione Comunista annuncia infine che continuerà a mantenere alta l’attenzione sul tema, incalzando tutte le istituzioni ritenute responsabili di un degrado sanitario giudicato ormai “intollerabile”.