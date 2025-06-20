Sanità, Sabatini: 'Tuscia leader nella medicina di precisione'

Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia

20/06/2025 - 16:37



VITERBO - 'Siamo soddisfatti per lo straordinario primato ottenuto dall' Asl di Viterbo nel comparto della medicina di precisione. La Tuscia si conferma avamposto in questa disciplina, dimostrando chiaramente come gli investimenti messi in campo dalla Regione Lazio stiano producendo risultati mai visti in precedenza. Fino a pochi anni fa la sanità viterbese era la Cenerentola del Lazio, oggi è un punto di riferimento per l'efficienza delle cure e l'innovazione tecnologica. Una metodologia quella della medicina di precisione che mette al centro il paziente invece che la malattia, che studia l'individuo nel suo profilo genetico per pianificare gli strumenti più efficaci e precisi per la prevenzione e la cura. Una medicina che promuove un uso responsabile della farmacologia evitando la somministrazione di terapie inutili e dannose, e che prendendo il paziente in carico in condizioni preventive e svolgendo quindi un ruolo essenziale nella definizione di percorsi sanitari personalizzati, contribuisce notevolmente ad abbattere la liste di attesa per le prestazioni e i tempi di attesa nei pronto soccorso. Ciò è stato possibile grazie agli investimenti della Giunta Rocca nello sviluppo della medicina territoriale e all' ottimo lavoro del direttore generale dell' Asl di Viterbo Egisto Bianconi che ha saputo coordinare e unire egregiamente risorse, programmazione e professionalità'.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio e componente della Commissione Sanità Daniele Sabatini presente oggi al convegno che si è tenuto presso l'Università degli Studi della Tuscia dal titolo 'Medicina di precisione, la nuova frontiera nella Tuscia'.