Sanità, Sabatini (FdI): 'Casa di Comunità Bolsena, esempio di perfetta integrazione socio sanitaria'

Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini dopo linaugurazione della casa di Comunità

30/03/2026 - 17:57



BOLSENA - Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente della Commissione Sanità, che ha commentato la recente apertura a Bolsena.

'E' stata inaugurata questa mattina dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall' assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli la Casa di Comunità di Bolsena che offrirà servizi socio sanitari all'utenza del comprensorio dell'Alta Tuscia realizzata grazie ai fondi Pnrr. Si tratta della seconda Casa della Comunità della provincia di Viterbo dopo quella di Bagnoregio.

Prosegue dunque l'opera di rafforzamento della sanità territoriale nel Viterbese, sviluppando accanto agli ospedali, una rete forte di servizi capace di prendere in carico e accompagnare le persone nel loro percorso di cura. Le Case della Comunità sono il cuore della riforma della sanità che la Giunta Rocca sta portando avanti, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un modello sanitario sempre più prossimo alle comunità e attento ai bisogni degli utenti, soprattutto i soggetti più fragili.

Un punto di riferimento strategico, accessibile, integrato, dove medici di medicina generale, pediatri, infermieri di famiglia, specialisti e servizi sociali operano in sinergia per offrire risposte ai bisogni di salute dei cittadini.

Un ringraziamento al presidente Rocca per il grande lavoro di questi ultimi anni che ha permesso lo sblocco e la messa a terra dei progetti Pnrr, accelerando la realizzazione delle Case di Comunità. Un risultato che, per ciò che riguarda Bolsena, è stato possibile grazie al lavoro del direttore generale dell'Asl Egisto Bianconi e degli uffici dell'Azienda e alla collaborazione del sindaco Andrea Di Sorte e dell'intera Amministrazione comunale.

E' proprio il proficuo rapporto istituzionale fra Regione e territorio che costituisce i presupposti per una sanità sempre più efficiente e prossima alle esigenze delle nostre comunità'.