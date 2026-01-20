Sanità, Sabatini (FdI): ' Orgogliosi per primi interventi di chirurgia robotica al Santa Rosa'

Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia in vista dei primi risultati allospedale Santa Rosa

20/01/2026 - 13:01



VITERBO - 'La notizia dei primi interventi di chirurgia robotica realizzati presso l'Urologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo ci riempie di orgoglio e di grande soddisfazione. Si tratta di un sistema di ultima generazione, capace di garantire un alto livello di precisione negli interventi chirurgici riducendo notevolmente l'invasività, con importanti benefici per il paziente traducibili nella riduzione del dolore post operatorio e delle degenze e in una maggiore rapidità di ripresa.

La chirurgia robotica, che sarà presto estesa ad altre specialità, rafforza così il ruolo del Santa Rosa quale punto di riferimento per la chirurgia ad alta complessità. È la prova evidente del salto di qualità raggiunto in questi ultimi anni dall' Asl di Viterbo grazie agli investimenti tecnologici messi in campo dalla Regione Lazio e alla straordinaria professionalità dei medici e operatori sanitari.

La chirurgia robotica consentirà inoltre di ridurre il pendolarismo verso Roma per sottoporsi ad interventi di alta specializzazione, unendo sul territorio tecnologie ad elevata sicurezza, competenze medico professionali e qualità delle cure. Grazie al presidente Francesco Rocca e alla forte volontà politica della nostra Amministrazione regionale di investire sul potenziamento della sanità territoriale, l'Asl viterbese è sempre più all' avanguardia e oggi rappresenta un punto di riferimento a livello regionale, come dimostra anche la convenzione stipulata con l'Ifo di Roma per la formazione degli operatori del Santa Rosa verso l'applicazione di tecnologie sempre più innovative e complesse.

Un grazie al direttore generale Egisto Bianconi per la professionalità e l'efficienza con cui sta guidando l'Azienda, coordinando le migliori competenze, realizzando gli investimenti e rendendo il nostro sistema sanitario provinciale fortemente attrattivo a livello regionale e nazionale'

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini componente della Commissione Sanità.