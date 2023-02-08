'Sanità, infrastrutture e sburocratizzazione delle imprese: le nostre priorità'

Francesco Rocca, candidato presidente del centrodestra, fa tappa a Civita Castellana

08/02/2023 - 07:01

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - Sanità e infrastrutture. Ma anche sburocratizzazione delle imprese e ripristino di un assessorato alla cultura regionale. Francesco Rocca, candidato presidente del centrodestra alla regione Lazio, ieri in visita a Civita Castellana presso l'azienda Telligraf, ha rimarcato i caposaldi del suo programma elettorale, un programma che intende ridare slancio al territorio 'dopo 10 anni di politica regionale fallimentare', ha affermato. Il primo attacco è sulla sanità:'Nel 2011 avevamo 72 ospedali, oggi ne abbiamo 56, sono diminuiti i posti letto e non c'è stata nessuna programmazione e nessuna visione a lungo termine da parte dell'amministrazione Zingaretti. Il nostro obiettivo - ha sottolineato ancora - sarà quello di intervenire nei pronto soccorso per evitare lo stazionamento delle persone per troppi giorni lungo i corridoi, evitando situazioni mortificanti per i degenti'.

La soluzione è a portata di clik:'Avvieremo una nuova attività di digitalizzazione che saprà individuare i posti letto disponibili nel settore pubblico, posti letto privati accreditati, lungodegenze o rsa. La stessa cosa sarà fatta con le liste d'attesa'. Soluzioni che vanno di pari passo con il progetto di teleassistenza affinchè le persone fragili possano essere assistite anche a distanza.

Si è passati poi al tema infrastrutture, altro grande 'tormentone' di questa campagna elettorale, una sfida a cui l'aspirante governatore vuole attribuire la massima priorità:'Viterbo ha bisogno di un sistema logistico nuovo, efficente e sostenibile. Bisogna lavorare in primis sul raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo e sul completamento della Orte-Civitavecchia, per il potenziamento del porto stesso e per lo sviluppo e l'ammodernamento della viabilità'.

Dal rilancio di queste infrastrutture dipende, secondo Rocca, il rilancio stesso dell'economia della provincia, non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche dal punto di vista turistico:'Non dimentichiamoci che il Giubileo del 2025 porterà 30milioni turisti. Dobbiamo farci trovare pronti, per questo contiamo di ripristinare l'assessorato alla cultura in regione'.

Altro punto cardine: le imprese. Siamo nel polo industriale della ceramica da bagno più importante a livello nazionale, un confronto è d'obbligo:' Nel nostro programma le imprese andranno aiutate attraverso piani di sburocratizzazione che saranno a sostegno della transizione digitale, della formazione e della transizione energetica. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione e insieme a Federlazio e Unindustria lavoreremo fianco a fianco per eleggere i bisogni del territorio'.

Il sindaco Luca Giampieri, nel ringraziare gli intervenuti, tra cui il sottosegretario Vittorio Sgarbi, il deputato Mauro Rotelli, il consigliere provinciale Porri e il coordinatore Massimo Giampieri, insieme ai quattro candidati Giovanna Fortuna, Daniele Sabatini, Giulio Zelli e Valentina Paterna, ha messo in luce le potenzialità del distretto e la capacità degli imprenditori di resistere alla crisi con progetti innovativi e lungimiranti, anche grazie al sostegno di Apea.