''Sanità, industria, ambiente e acqua pubblica: le priorità in regione''

Maurizio Serafinelli, candidato consigliere regionale per la provincia di Viterbo per il M5S

25/01/2023 - 07:02

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - Sanità, ambiente, rifiuti, acqua pubblica, transizione ecologica e sostegno alle attività produttive, in particolar modo nel distretto ceramico di Civita Castellana, sono al centro delle priorità politiche di Maurizio Serafinelli, candidato alle elezioni regionali del prossimo 12 e 13 febbraio a sostegno della presidente Donatella Bianchi.

Il pentastellato, che già in passato aveva fatto esperienza politica come consigliere comunale, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi in regione in rappresentanza della provincia di Viterbo.

'Questa scelta è l’evoluzione di un percorso d’attivismo svolto da anni sul territorio, iniziato nel 2012, e protrattosi fino al momento in cui ho ricoperto il ruolo di consigliere, facendomi così 'portavoce' dei cittadini e del gruppo che rappresento. Il principio di inclusione, informazione continua, sanità, tutela dei beni comuni tra cui spicca l’acqua pubblica, sviluppo e connettività, attività produttive, trasporti e transizione ecologica sono alcuni dei temi fondamentali per lo sviluppo della Regione'.

'Abbiamo delle eccellenze che vanno supportate e valorizzate - continua - facilitando l’accesso ai bandi agli Enti locali e soprattutto alle imprese, aiutandole nella formazione e nella creazione di maggiori sbocchi commerciali che porterebbero ricadute positive sui cittadini e sull’intero territorio. Indubbiamente, la scelta della candidata Presidente Donatella Bianchi, già presidente del WWf, una donna molto capace e sensibile, è un segno di apertura e lontano dalle logiche di partito'.

Altro tema fondamentale, secondo Serafinelli, è l'ambiente e la sanità, che 'andrebbe riqualificata e diffusa sui territori nell’ottica della “prossimità”. 'Si lavorerà per il potenziamento della rete ospedaliera locale, per abbreviare le liste d’attesa delle visite mediche e degli esami clinici, evitando il pendolarismo con altre regioni. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti, sono per il potenziamento della raccolta differenziata e l’attuazione della tariffa puntuale, che noi pentastellati abbiamo sostenuto anche nel comune di Civita Castellana'.

Un occhio di riguardo al distretto:'Ribadisco l'importanza di investire nell’industria, nell’agricoltura, nell’artigianato e nel turismo, con interventi mirati e tempestivi, ad esempio, pensando all’importanza del polo ceramico, con aiuti concreti per fronteggiare il caro energia'.