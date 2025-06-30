Sandro Zucchi riconfermato nel consiglio generale dellAci

LAutomobile Club Viterbo celebra la rielezione del presidente

30/06/2025 - 08:48



VITERBO - L’Automobile club Viterbo si congratula con il Presidente Sandro Zucchi per la conferma, come secondo rappresentante degli Aa.Cc della Regione Lazio, nel Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia (Aci).

Venerdì 27 giugno u.s. si è riunito a Roma il Consiglio Regionale Lazio degli Automobile Club provinciali e ha eletto i suoi due Rappresentanti in seno al Consiglio Generale dell’ACI, riconfermando il Dott. ZUCCHI, all’unanimità, quale secondo rappresentante dopo Roma.

Questa rielezione è la prova della Fiducia, della Stima e del Rispetto di cui gode il Presidente, non solo nell’ambito Regionale ma, considerando il suo Attivismo, la sua Competenza, le sue Capacità e la sua Disponibilità, in ambito Nazionale, sottolinea il Direttore AC Viterbo Lino ROCCHI, oltre a confermare l’impegno costante dell’Automobile club Viterbo nel promuovere la sicurezza stradale i servizi per gli automobilisti e lo sport automobilistico.

Siedono nel consiglio generale Aci, 28 presidenti Ac provinciali nominati 1 per regione più rappresentanti aggiuntivi per le regioni con maggior numero di Soci Aci. Il Consiglio Generale è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima.

“Sono onorato di poter rappresentare la nostra Regione nel Consiglio Generale dell’ACI, ha dichiarato Sandro Zucchi, soprattutto in questo momento di cambiamenti a livello nazionale dell’Automobile Club Italia che, con le prossime Elezioni del 9 luglio proprio nell’anno in cui l’ACI compie 120 Anni, si Appresta ad un Rinnovamento Epocale che vedrà il mio più entusiasta Sostegno e Impegno, senza dimenticare che questo ruolo mi permetterà di continuare a portare avanti le istanze del nostro territorio e di contribuire attivamente alle politiche nazionali dell’ACI.”

L’Automobile club Viterbo ringrazia tutti i soci e collaboratori per il loro supporto e si impegna a continuare a lavorare con dedizione per il bene e la sicurezza della comunità automobilistica.