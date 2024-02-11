Salto con lasta, Erica Ciatti vince con il nuovo record provinciale di 3.20 metri

11/02/2024 - 19:45



RIETI - Inizio stagione agonistica 2024 scoppiettante per Erica Ciatti, portacolori dell'Atletica Alto Lazio, che nel corso della manifestazione che è andata in scena nell'impianto Indoor del Raul Guidobaldi di Rieti sabato 10 febbraio 2024, ha ottenuto vincendo la gara di salto con l'asta il suo nuovo record personale con la misura di 3.20m.

La prestazione ottenuta le consente di migliorare anche il record provinciale Promesse ed Assoluto che già deteneva con la misura di 3,15m. Esordio più che positivo nella categoria Cadette, sempre nella gara di asta di Matilde Casini, giovanissima atleta della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, che alla sua prima uscita ottiene la misura di 2.30m. risultando 1^ tra le nate del 2010.

Matilde lo scorso anno si era messa in luce nelle prove di velocità ottenendo una delle migliori prestazionI italiane del 2023 nei 60m. e da qualche tempo si dedica, insieme a numerosi atleti delle categorie giovanili a questa nuova specialità. Entrambe le due atlete sono seguite da Umberto Battistin, allenatore che negli ultimi anni è stato l'artefice della creazione al Campo Scuola di Viterbo di una vera scuola della difficile ed acrobatica specialità dell'atletica leggera. (G.M.)